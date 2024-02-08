Прямой эфир

Милиция задержала 15-летнего курьера телефонных мошенников

08 февраля 2024 08:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников из Гомеля задержали правоохранители. По заданию аферистов учащийся колледжа забирал полученные обманным путем деньги пенсионеров и переводил их на указанные счета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Милиция задержала 15-летнего курьера телефонных мошенников-1

На удочку преступников попались две жительницы Бобруйска и женщина из Мозыря. Как выяснилось, предложение о подработке подростку поступило в мессенджере.

Милиция задержала 15-летнего курьера телефонных мошенников-4

Андрей Баранец, начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома:
Установлено, что подросток получил в мессенджере предложение о незаконной подработке, связанной с конвертацией наличных в криптовалюту. Первокурсник одного из колледжей согласился и вскоре получил первое задание: забрать у водителя такси пакет с деньгами и перевести через инфокиоск на указанный нанимателем счет. Так, сбережения в сумме 5 тысяч рублей пенсионерки из Бобруйска, поверившей в необходимость спасать своего внука от наказания за совершенное якобы ДТП, оказались в руках организаторов преступления.

Милиция задержала 15-летнего курьера телефонных мошенников-7

При задержании у курьера было обнаружено порядка 23,5 тысячи рублей. Он не успел перевести все полученные от жертв деньги мошенникам.

Правоохранители напоминают: курьеры, работающие на аферистов, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону и обязаны возмещать материальный вред, причиненный потерпевшим.

# Милиция Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов
08 февраля 2024 07:07

МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов

Молодой учёный из Гомеля разработал портативный прибор для диагностики прочности материалов
08 февраля 2024 06:46

Молодой учёный из Гомеля разработал портативный прибор для диагностики прочности материалов

Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя
08 февраля 2024 06:25

Верховный Суд рассмотрит уголовное дело в отношении сбежавшего в Канаду карателя