Милиция задержала 15-летнего курьера телефонных мошенников

Несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников из Гомеля задержали правоохранители. По заданию аферистов учащийся колледжа забирал полученные обманным путем деньги пенсионеров и переводил их на указанные счета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На удочку преступников попались две жительницы Бобруйска и женщина из Мозыря. Как выяснилось, предложение о подработке подростку поступило в мессенджере.

Андрей Баранец, начальник управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома:

Установлено, что подросток получил в мессенджере предложение о незаконной подработке, связанной с конвертацией наличных в криптовалюту. Первокурсник одного из колледжей согласился и вскоре получил первое задание: забрать у водителя такси пакет с деньгами и перевести через инфокиоск на указанный нанимателем счет. Так, сбережения в сумме 5 тысяч рублей пенсионерки из Бобруйска, поверившей в необходимость спасать своего внука от наказания за совершенное якобы ДТП, оказались в руках организаторов преступления.