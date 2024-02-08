МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов

Современный дизайн, легкие внешние линии и увеличенная площадь остекления – новый автобус для обслуживания аэропортов презентовал на выставке в Москве Минский автозавод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он отличается применением инновационных агрегатов и электронных систем, может перевозить до сотни пассажиров. Под капотом – двигатель, соответствующий экологическим нормам «евро-5» мощностью в 240 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Автобус конструировали с прицелом на импортонезависимость.