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МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов

08 февраля 2024 07:07
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Современный дизайн, легкие внешние линии и увеличенная площадь остекления – новый автобус для обслуживания аэропортов презентовал на выставке в Москве Минский автозавод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов-1

Он отличается применением инновационных агрегатов и электронных систем, может перевозить до сотни пассажиров. Под капотом – двигатель, соответствующий экологическим нормам «евро-5» мощностью в 240 лошадиных сил и шестиступенчатый автомат. Автобус конструировали с прицелом на импортонезависимость.

МАЗ презентовал новый автобус для обслуживания аэропортов-4

К слову, Минский автомобильный завод является единственным в СНГ производителем специализированных пассажирских машин для работы в аэропортах. Презентацию посетили первый зампред правительства России, главы Минтранса и Федерального агентства воздушного транспорта.

# Предприятия Беларуси # общество

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