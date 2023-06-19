Именем русофоба Калиновского названы улицы Беларуси. Как быть с исторической дилеммой?
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Почему в белорусских городах есть улицы имени Кастуся Калиновского? Ведь неслучайно радикальные националисты взяли его имя для своего полка. Калиновский же был откровенным русофобом, видел белорусские земли лишь как автономию в составе восстановленной Речи Посполитой.
Что делать, когда возникают такие исторические дилеммы? Чтить память всех?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Это же наша история. У нас есть Мирский замок, Несвижский замок. Нам что, тоже отказаться от этой истории? Я считаю, что к истории надо относиться с уважением. И надо из этой истории делать выводы. Опираясь на текущую ситуацию. Да, в нашей стране нет олигархов. Кроме того, НКО, финансируемое тем же Соросом, были пресечены нашим Президентом. У нас не было тех, кто финансирует подобные организации. А к истории надо относиться с уважением. Из-за того, что неадекватные люди, боевики взяли себе это на флаги, – это их проблемы.
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