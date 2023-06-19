Именем русофоба Калиновского названы улицы Беларуси. Как быть с исторической дилеммой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Почему в белорусских городах есть улицы имени Кастуся Калиновского? Ведь неслучайно радикальные националисты взяли его имя для своего полка. Калиновский же был откровенным русофобом, видел белорусские земли лишь как автономию в составе восстановленной Речи Посполитой.

Что делать, когда возникают такие исторические дилеммы? Чтить память всех?