Предупреждение безнадзорности, защита детей. Чем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних?

Инспекция по делам несовершеннолетних призвана работать на предупреждение безнадзорности среди несовершеннолетних. В обязанности сотрудников входит защита детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях, где взрослые никак не занимаются воспитанием ребенка или вообще – жестоко с ним обращаются. Николай Пашкевич искренне любит свою работу и сегодня расскажет, с чего начинался его путь.

Николай Пашкевич, заместитель начальника ИДН Фрунзенского РУВД:

Ввиду служебной деятельности реагировал на сообщения от граждан на семейно-бытовые конфликты. И зачастую обращал внимание, что в семье имеются несовершеннолетние дети, когда родители ругаются между собой, всегда было жалко детей. И тогда понял, что хочется стать на сторону защиты законных интересов и прав несовершеннолетних.

Современный инспектор – это тонкий психолог, а еще человек, который постоянно работает над собой, развивается и идет в ногу со временем, потому что понимать детей – один из важных принципов в работе.

Николай Пашкевич:

В настоящее время одним из самых распространенных правонарушений является нарушение общественного порядка в общественных местах, а также употребление алкогольных напитков.