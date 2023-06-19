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Предупреждение безнадзорности, защита детей. Чем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних?

19 июня 2023 14:12
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Инспекция по делам несовершеннолетних призвана работать на предупреждение безнадзорности среди несовершеннолетних. В обязанности сотрудников входит защита детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях, где взрослые никак не занимаются воспитанием ребенка или вообще – жестоко с ним обращаются. Николай Пашкевич искренне любит свою работу и сегодня расскажет, с чего начинался его путь.

Предупреждение безнадзорности, защита детей. Чем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних?-1

Николай Пашкевич, заместитель начальника ИДН Фрунзенского РУВД:
Ввиду служебной деятельности реагировал на сообщения от граждан на семейно-бытовые конфликты. И зачастую обращал внимание, что в семье имеются несовершеннолетние дети, когда родители ругаются между собой, всегда было жалко детей. И тогда понял, что хочется стать на сторону защиты законных интересов и прав несовершеннолетних.

Современный инспектор – это тонкий психолог, а еще человек, который постоянно работает над собой, развивается и идет в ногу со временем, потому что понимать детей – один из важных принципов в работе.

Николай Пашкевич:
В настоящее время одним из самых распространенных правонарушений является нарушение общественного порядка в общественных местах, а также употребление алкогольных напитков.

Предупреждение безнадзорности, защита детей. Чем занимаются инспекторы по делам несовершеннолетних?-4

Служба инспекции по делам несовершеннолетних была создана 19 июня 1935 года. За такой большой промежуток времени поменялось очень многое, а главное – стало меньше правонарушений среди детей.

Николай Пашкевич:
Если брать в сравнении с прошедшим временем, то в настоящее время у нас отсутствует детская беспризорность, на улице отсутствуют несовершеннолетние, которые занимаются попрошайничеством. Проведена большая профилактическая работа. В настоящее время несовершеннолетние находятся под постоянным контролем со стороны законных представителей, также находятся под контролем инспекции по делам несовершеннолетних. Это касается тех, в отношении которых инспектора проводят индивидуальную профилактическую работу.

Сотрудники ИДН преодолевают трудности вместе с детьми, направляют их на истинный и правильный путь.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Эрика Лаврецкая # Фотофакт

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