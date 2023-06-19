Новости Беларуси. В Витебске выработали перспективные направления функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства. Этот вопрос вызвал наибольшие дискуссии экспертов на заседании Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь шла о расширении авиасообщения между регионами наших стран. Поступило предложение об открытии скоростной железнодорожной магистрали, которая должна связать Минск, Москву и Санкт-Петербург. Также от депутатов поступило предложение о корректировке цен на билеты популярного среди пассажиров состава «Ласточка», который курсирует между столицами. Кроме того, в ближайшее время планируют возобновить пассажирское сообщение между крупными городами Беларуси и России, которые были отменены во время пандемии.

Игорь Комаровский, член Комиссии Парламентского собрания по энергетике и транспорту Союза Беларуси и России: Данный вопрос носит актуальность, он является чувствительным для населения территории приграничья. Коль отменено железнодорожное сообщение, стоит вопрос, чтобы заменить его альтернативными пассажирскими автомобильными перевозками. Это имиджевый вопрос Союзного государства и эффективного функционирования его структур.

В Союзном государстве создадут единую систему автострахования. Сейчас при въезде в Беларусь или Россию владельцам приходится приобретать дополнительно международный страховой полис. Изучив обращения граждан, решили сделать документ единым. Проект депутаты одобрили. На заседании также поднимался вопрос о сохранении мемориалов и воинских захоронений. В ближайшее время реконструируют около 40 памятных мест. Это «Буйничское поле» в Могилевском районе, а также другие небольшие мемориалы.

Сергей Клишевич, заместитель председателя Комиссии по молодежной политике, спорту и туризму Парламентского собрания Союза Беларуси и России:

Мы должны постоянно вести работу, чтобы эти объекты становились лучше, чтобы они становились местами притяжения всевозможных мероприятий патриотической и не только направленности. Чтобы молодежь черпала оттуда силу, энергию и историческую память, которая не позволит героизировать нацизм и другие негативные проявления в исторической плоскости, которые мы сегодня наблюдаем у наших соседей.

Сегодня, когда Западные страны предпринимают попытки переписать историю, сносят памятники советским воинам, как никогда важно беречь и увековечивать память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное будущее.