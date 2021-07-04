Имеет ли штаб Тихановской отношение к санкционным спискам и что говорят её советники? «Пролить свет»

Новости Беларуси. Почему штаб Тихановской не подпускают к санкционным спискам? Кто из беглых готов оставить без работы собственную семью? И что обсуждает штаб в закрытых Zoom-конференциях? Ксения Худолей прольет свет в программе «Неделя» на СТВ.

Ксения Худолей, СТВ:

На любое действие есть противодействие – третий закон Ньютона, основы физики. Любые санкции могут обернуться проблемой для их инициаторов – основы современной геополитики. Что не так со «стратегией» Евросоюза и почему она рассорила беглых белорусов? Время пролить свет.

Ксения Худолей:

Европа штампует санкции пакетами – первый, второй, третий, четвертый. Упаковывать угрозы в мешки и рассылать их по миру у них старая добрая традиция. Но вот что действительно интересно: как думаете, какую роль во всем этом играет штаб Тихановской? Запускает станок с «экономическими снарядами»? Да бросьте, все куда печальнее. Тихановскую и ее свиту близко не подпускают к санкционному цеху.

Мы, к сожалению, не можем знать о том, как формируются списки, кто там остается в этих списках. У нас есть возможность заявлять какие-то имена «худших из худших», тех, кто причастен к репрессиям, к беззаконию в Беларуси. Но, в принципе, всю работу по верификации данных, по проверке того, что… имен или предприятий, каких-то юридических лиц, которые могут попасть в списки, уже проводят европейские структуры самостоятельно, и они нам эту информацию не выдают.

Ксения Худолей:

2 июня Валерий Ковалевский – помощник Тихановской по международным делам – в Zoom вышел на связь с дворами. Он популярно объяснил местным невероятным: санкции стряпают на европейской кухне, мнение штаба там никого не интересует. А 18 июня в Zoom уже верещал Франак Вячорка. И, судя по эмоциональности, Светин кавалер вряд ли подозревал, что его лепет быстро сольют нам.

Зараз самае важнае – гэта бяспека. Гэта той момант, цяпер, калі я шчыра скажу, што лепш не рызыкаваць. Таму што сістэма цяпер, у гэты момант, гэтыя тыдні, калі накладваюцца санкцыі, гэта як ашалелы звер, які можа рабіць вельмі дзіўныя рэчы. Гэта такая псіхованая жывёла. Таму я бы раіў зараз лепш пасвяціць увагу неяк будаванням сваіх супольнасцяў, можна нейкія… на працу ў групах, чатах, тэлеграмах. Я бы прапанаваў некалькі тыдняў паглядзець, якая будзе рэакцыя на санкцыі.

Ксения Худолей:

Только, Франак, ваши «две недели» уже прошли. И очевидно, что страна тут не загибается под весом всех четырех пакетов. Да вы это и сами прекрасно знаете. Дворы – последняя надежда беглых на хоть какую-то протестную картинку из Минска. Поэтому, потуже затянув галстук, Вячорка фактически вымаливает у координаторов дворовых чатов навести еще шума.

Тыя, хто маюць сілы і смеласць – усё, што тычыцца інфармацыі, саміздата, лістовак, газет, дзе там можна ўключыцца, параспаўсюджваць, таксама зрабіць на гэтым упор. Усё-такі ад друку эфектыўнасць па-іншаму вымяраецца, чым проста ад інфармацыі ў інтэрнэце. Мы вельмі пераацанілі калісьці сілу Telegram. Ну, маўляў, нам здавалася, што Telegram і YouTube усё вырашыць. […] Можна рабіць такія «падножкі» ўладзе. […] Напрыклад, мой бацька робіць такія рэчы – ён за беларускую мову змагаецца пастаянна. Ён ходзіць ва ўсіх дзяржустановах і ўсіх дзяўбае, каб былі вывескі, дакументы па-беларуску і так далей. Гэта таксама форма такога пратэсту, ціску. Ксения Худолей:

«Самиздаты» – звучит хорошо. Правда, выглядит жалко. Протасевичу уж точно яркие стикеры помогли – заставили нещадно сливать всех коллег по штабу. И правда, работает. А про отца Франаку лучше б помалкивать, как сам старший Вячорка и делает. Борец за «свободы» из пожилого Винцука давно никакой. Живет он себе спокойно на ненавистной родной земле – тишь да гладь. Вячорка-старший свои «гранты» отработал и ушел на покой.

Ксения Худолей:

Но зачем о нем вспоминает сынок? Все до безобразия просто – работает по семейной методичке. Вот вам детская забава – найди 10 отличий.

Менавіта за нацыянальную, за незалежніцкую ідэю людзі гатовы ахвяраваць. І ахвяруюць. І таму людзі сёння выходзяць, ушаноўваючы гэтыя ідэалы свабоды на вуліцах беларускіх гарадоў.

Памятайце, што наша рэвалюцыя – гэта пра любоў у першую чаргу. Пра любоў да Беларусі ў першую чаргу. Вось, таму вось гэтаму кіслотнаму, таксічнаму рэжыму не павінна быць проста месца. Яны ўсе вядомыя ідыёты, падонкі і так далей. Але наш плюс разам з вамі ў тым, што мы не такія, як яны. Вось. І таму за намі будучыня. Ксения Худолей:

Первому видео 8 лет, второму – несколько недель. Полный оппозиционный копирайт. К методу «высокопарного занудства» Франак прибегает потому, что попытка насолить землякам санкциями работает сомнительно и точность прогнозов по санкциям у штаба хуже, чем у интернет-гадалок.

– А что с Китаем? Насколько они могут вписаться в игру и поддержать режим?

– Как мы видим, они не особенно поддерживают режим. Более того, есть признаки того, что китайцы не очень довольны происходящим в Беларуси. […] Китай теперь смотрит на Лукашенко как на такого ненадежного партнера. Ксения Худолей:

Не попал Ковалевский пальцем в Поднебесье. Вот официальный ответ китайского МИДа.

Мы решительно против того, чтобы в международных отношениях использовались угрозы и односторонние санкции, Китай против вмешательства внешних сил во внутренние дела других государств. Мы верим, что белорусский народ способен собственными усилиями обеспечить политическую и социальную стабильность в собственной стране. Надеемся, что международное сообщество сыграет на этом фоне свою конструктивную роль.

Ксения Худолей:

Под дых европейским санкциям неожиданно дала и Всемирная организация здравоохранения. В мае Беларусь официально включили в исполком ВОЗ, и это явно не вписывается в экономический «план-перехват» беглых.

Да, мы обратили тоже внимание […] на это развитие событий, на избрание в исполком ВОЗ Беларуси. И считаем это абсолютно неоправданным, оно не отражает того, что происходит в Беларуси. […] Никаким образом Беларусь не квалифицируется для того, чтобы быть избранной в исполком ВОЗ. Мы пока не видели реакции со стороны международного сообщества на это избрание. Но да, нам хотелось бы этот вопрос развить и посмотреть, что мы можем из него сделать, к какому эффекту это может привести. Ну, посмотрим. Да, действительно, это всегда уязвляет, конечно, когда мы видим фактически такой игнор происходящего. Ксения Худолей:

Игнор. Валерий очень точно описал всю ситуацию. Штаб с его невероятными идеями «забанили». Экономическая тряска хорошенько ударила по всей беглой хунте.

Ксения Худолей:

В пух и прах рассорился закрытый чат «Беларусы зарубежья». Диаспоры никак не могут решить – на руку им евросанкции или нет.

Ксения Худолей:

Давно сбежавшие из страны «политдиссиденты» призывают буквально перекрыть забытой родине кислород. Им абсолютно плевать на простых белорусских работяг. Эмигранты-новички, которые не успели перевезти семью, еще мало-мальски трясутся за благосостояние родных. Но есть и абсолютно «одичавшие» персонажи.

Ксения Худолей:

Анна Одинец из тех, кто все свободное время посвящает рассылке спама с требованиями санкций. Год назад она под революционный шумок уехала за рубеж «бороться с режимом». Прижать санкциями среди прочих Аня просит «Беларуськалий». Видимо, про семейные ценности ей в детстве рассказывали мало. Ведь пока Аня носится по Европе с «санкционным кейсом», в солигорских шахтах у невероятной трудятся отец и старший брат.

– Что вы думаете про санкции?

– Конечно, любые санкции – это плохо. Влияет, естественно, и на экономику, на все.

– То, что ваша дочь из-за рубежа требует санкций, вы это одобряете?

– Нет, не одобряю. Она уехала уже больше года. Ну, человек самостоятельный, понимаете, как я могу…

– Свое неодобрение вы ей высказывали когда-нибудь?

– Как я могу выразить? Кому я могу выразить? Что я могу выразить? Мы простые люди, трудимся.

Ксения Худолей:

Спрашивала вашего отца, поддерживает ли он позицию сестры вашей, Анны. Он сказал, что не поддерживает. А вы поддерживаете ее в этом плане или нет? Алексей Одинец, сотрудник ОАО «Беларуськалий»:

А откуда у вас такая информация, что она поддерживает введение санкций? Понимаете, я в это не верю. Мне никто не предоставил никаких доказательств, понимаете? Скриншоты, допустим, каких-то Telegram-каналов, на которые там ссылка была, скриншоты, может быть, с ее сообщениями какими-то – этого было бы вполне достаточно. Где она четко призывает, либо там участвовать, какие-то фотографии, может быть, с какими-то плакатами и прочее, прочее. Может быть, она врет, может быть, она меня обманывает. Я хочу на доказательства посмотреть. Ксения Худолей:

Что ж, сестра вам действительно врет. Она в среде диаспоральных активистов появилась еще до выборов. Вот она вместе с другими беглыми собирает экзитпол в Нидерландах.

Ксения Худолей:

Вот помогает фондам-кошелькам искать деньги.

Ксения Худолей:

Выступает организатором выставок на тему «как плохо на родине жить».

Ксения Худолей:

В чате «Беларусов зарубежья» обсуждает с коллегами, как «доконать европолитиков спам-рассылкой».

Ксения Худолей:

И любимый адресат обитателей чата – норвежская компания Yara. Именно «белорусы зарубежья» требовали разорвать все контакты с «Беларуськалием». Вряд ли своей активностью Анна хвастала семье. Ведь как-то совсем не по-человечески просить у Запада оставить безработными отца и брата. Но «по-человечески» – это давно не про беглых. Вячорка, Ковалевский, Тихановская и вся иерархия «перемен» живет одной лишь мечтой – лишить простого белоруса работы и хлеба.

Калі гэта адчуецца і трэба будзе скарачаць дзяржпрадпрыемства, нейкі персанал, тут наша з вамі будзе задача хутка змабілізаваць людзей. Таму трымаем на пагатове гэтыя, як гэта… Будзем гатовыя расчахліць нашыя саміздаты. Усё, што ў вас ёсць. Людзей мабілізацваць, бо людзі будуць самі шукаць. Калі пачнецца двіжуха, людзі будуць самі шукаць, куды далучыцца, чым дапамагчы, што зрабіць. Проста будзьце гатовыя. Але і будзьце вельмі акуратныя.