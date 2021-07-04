На 91 году ушёл из жизни белорусский скульптор Лев Гумилевский

Новости Беларуси. На 91 году умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Лев Гумилевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лев Николаевич развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди наиболее известных работ скульптора портреты Кастуся Калиновского, Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», а также памятник Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.