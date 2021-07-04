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На 91 году ушёл из жизни белорусский скульптор Лев Гумилевский

04 июля 2021 12:02
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Новости Беларуси. На 91 году умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии Лев Гумилевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 91 году ушёл из жизни белорусский скульптор Лев Гумилевский-1

Лев Николаевич развивал героическую тематику как в области станковой, так и мемориальной пластики. Среди наиболее известных работ скульптора портреты Кастуся Калиновского, Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», а также памятник Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.

На 91 году ушёл из жизни белорусский скульптор Лев Гумилевский-4

В 1991 году Льву Гумилевскому присвоено звание народного художника Беларуси. За значительный вклад в развитие белорусского изобразительного искусства указом Президента Лев Гумилевский награжден медалью Франциска Скорины. Лауреат государственной премии и премии Союзного государства. Также он награжден серебряной медалью имени Грекова.

Прощание с Львом Гумилевским пройдет 6 июля.

# Некролог # общество # Лев Гумилевский # Фотофакт

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