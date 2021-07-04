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Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского

04 июля 2021 13:38
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Новости Беларуси. 4 июля стало известно о смерти народного художника Беларуси Льва Гумилевского. Соболезнования его родным и близким выразил Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского-1

Александр Лукашенко отметил, что Лев Николаевич стал примером самоотверженного служения искусству и своей Родине.

«Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнул Президент.

Среди наиболее известных работ скульптора портреты Кастуся Калиновского, Миколы Гусовского, Франциска Скорины, Владимира Короткевича, композиции «Партизаны», «За землю, за волю», а также памятник Янке Купале в парке имени Купалы в Минске.

Александр Лукашенко выразил соболезнования по случаю смерти Льва Гумилевского-4

Прощание с Львом Гумилевским пройдет 6 июля. Его не стало на 91 году жизни.

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Лев Гумилевский # Фотофакт

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