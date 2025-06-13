Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США

Внимание мировых СМИ приковано к ирано-израильскому конфликту. ЦАХАЛ продолжает бомбить объекты на иранской территории – новой атаке подверглись еще два города на западе страны и завод по обогащению урана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным СМИ, погибли около 100 человек, среди них женщины и дети. Количество пострадавших мирных жителей – достигло 340 человек. Иран назвал удары Израиля объявлением войны и требует провести срочное заседание Совбеза ООН.
Нетаньяху: эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется. Подробности здесь.
Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):
Ситуация очень трудная, очень сложная, и сейчас Иран стоит перед правом выбора. То есть, либо Иран наносит такой же симметричный ответ, либо Иран объявляет полномасштабную войну, либо просто закрывает глаза на все это. Хотя третий шаг, третий вариант, он, естественно, неактуален, и о нем и речи быть не может. Понятное дело, что переговоры ядерные сейчас уже не актуальны, они прекратятся, и, в принципе, надо сказать, что Израиль в этом смысле свей цели добился, потому что для Нетаньяху было важнее всего не допустить какого-либо сближения Ирана с США по ядерным программам.
Израиль готовится к ответным действиям Тегерана. В стране введено чрезвычайное положение, в армию призываются десятки тысяч резервистов. Эксперты считают, что эскалация на Ближнем Востоке может стать новой попыткой передела зон влияния в регионе. В развитии напряженности на Ближнем Востоке очевиден интерес США.
Дональд Трамп призвал Тегеран срочно соглашаться на ядерную сделку с Вашингтоном, иначе от страны ничего не останется. Глава Белого дома предупредил, что израильская армия будет ухудшать ситуацию, а следующие атаки уже запланированы. С осуждением действий Израиля выступили ряд государств и международных организаций.
На фоне обострения ситуации в регионе, крупные авиаперевозчики отменяют рейсы или перенаправляют самолеты в обход воздушного пространства конфликтующих стран. Стало известно, что временно приостановлено авиасообщение между Минском и городом Дубай.