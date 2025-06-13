Дональд Трамп призвал Иран согласиться на ядерную сделку с США

Внимание мировых СМИ приковано к ирано-израильскому конфликту. ЦАХАЛ продолжает бомбить объекты на иранской территории – новой атаке подверглись еще два города на западе страны и завод по обогащению урана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фархад Ибрагимов, политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» (Россия):

Ситуация очень трудная, очень сложная, и сейчас Иран стоит перед правом выбора. То есть, либо Иран наносит такой же симметричный ответ, либо Иран объявляет полномасштабную войну, либо просто закрывает глаза на все это. Хотя третий шаг, третий вариант, он, естественно, неактуален, и о нем и речи быть не может. Понятное дело, что переговоры ядерные сейчас уже не актуальны, они прекратятся, и, в принципе, надо сказать, что Израиль в этом смысле свей цели добился, потому что для Нетаньяху было важнее всего не допустить какого-либо сближения Ирана с США по ядерным программам.

Израиль готовится к ответным действиям Тегерана. В стране введено чрезвычайное положение, в армию призываются десятки тысяч резервистов. Эксперты считают, что эскалация на Ближнем Востоке может стать новой попыткой передела зон влияния в регионе. В развитии напряженности на Ближнем Востоке очевиден интерес США.