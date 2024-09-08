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Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи

08 сентября 2024 11:39
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Авомобиль-перевертыш, дым-палатка и дрифт. На площадке у Дворца детей и молодежи прошел праздник «За безопасность вместе», организованный минской милицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-2
Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-3

Его участники могли покататься на электрокарах, проявить себя в тематических квестах и викторинах, познакомиться с гражданскими и служебными ретро-автомобилями. Кто постарше, пытался получить детское водительское удостоверение, сдав при этом практический экзамен по управлению мотоциклом и мопедом. Масштабный праздник позволил не только дать заряд бодрости в начале учебного года, но и напомнил все главные правила безопасности, которые должен знать каждый ребенок.

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-5

Мне все понравился больше всего дрифт. Разные мини-игры, призы, можно везде пофоткаться, посидеть.

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-7

Много интересного, детям все рассказывают познавательно о безопасности дорожного движения, безопасности в общем, в доме, в квартире, пожарной безопасности и медицинской. Как себя на улице вести. 

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-9

Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Мероприятия «За безопасность вместе» – это как раз один из этапов цикла, который у нас начался вместе с комплексными профилактическими мероприятиями «Внимание – дети!», единый день безопасности дорожного движения. Далее будут уже спортивно-массовые мероприятия и мероприятия, которые будут проходить в том числе при проведении мероприятий, приуроченных к празднованию Дня города. 

Праздник безопасности от минской милиции прошёл у Дворца детей и молодёжи-11

Профилактическая работа будет проводиться сотрудниками органов внутренних дел и Госавтоинспекции по всей стране. В этом учебном году в учреждениях образования запланированы встречи с детьми и тематические акции.

# ГАИ

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