Прямой эфир

IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею

19 января 2021 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Шквал критики обрушился на Международную федерацию хоккея после решения отмены матчей чемпионата мира в Беларуси. Многие известные спортсмены выражают свое негативное мнение на этот счет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею-1

С момента выбора в качестве организатора чемпионата мира 2021 года Беларусь неукоснительно исполняла все контрактные обязательства по организации турнира и уже провела значительную работу в этом направлении. Это подчеркнули в оргкомитете по проведению хоккейного первенства.  

За последние годы наша страна зарекомендовала себя как надежный партнер международных федераций и спортивных организаций в проведении крупнейших форумов. Свидетельство тому – проведение в 2019 году II Европейских игр. Так говорится в сообщении оргкомитета.  

IIHF выплатит Беларуси компенсацию из-за переноса чемпионата мира по хоккею-4

За перенос чемпионата Международная федерация хоккея обязана выплатить Беларуси компенсацию. Это условие прописано в контрактах. Но пока в организации сумму не называют.  

Читайте также:

Председатель Федерации хоккея Беларуси: жаль, что IIHF стала жертвой политических игр вокруг Беларуси

IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события?

Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»

# Хоккей Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Даже в субботу и воскресенье тебя тянет в поле». Анатолий Анюховский о том, что притягивает в профессии и как привлечь молодёжь работать в деревне
19 января 2021 10:46

«Даже в субботу и воскресенье тебя тянет в поле». Анатолий Анюховский о том, что притягивает в профессии и как привлечь молодёжь работать в деревне

Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки
19 января 2021 10:44

Игорь Луцкий: Мининформ рассматривает ряд материалов интернет-ресурса TUT.BY для дачи правовой оценки

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование?
19 января 2021 10:15

«Важно, как человек себя подаёт, как он подготовился». Как успешно пройти собеседование?