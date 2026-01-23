Атерома, в народе – жировик. Почему нельзя удалять её самостоятельно – объяснил хирург медцентра «Нордин»

Наша кожа нуждается в регулярном очищении. Когда сальные железы работают неправильно, их секрет не может выйти наружу и начинает скапливаться. В результате этого может появиться такое образование, как атерома.

Алексей Вишневский, врач-хирург медицинского центра «Нордин»:

Зачастую на теле человека можно обнаружить образования, припухлости. В народе их называют жировиками. Атерома – это киста кожи. Она представляет собой образование подкожное, изолированное капсулой, куда входят скопления жира и роговых чешуек. И все это заключено в эпителиальную капсулу. Эти образования появляются у пациентов молодого либо среднего возраста без половой принадлежности.

Чаще всего атерома появляется на голове, шее или спине. Иногда люди даже не подозревают о наличии атеромы, пока она не станет заметной или не начнет беспокоить, особенно если образование находится в местах, подверженных трению или нажиму. Например, атерома на волосистой части головы может быть незаметна, но при расчесывании или укладке волос причиняет дискомфорт.

Алексей Вишневский:

Она приносит косметический дискомфорт, но у атеромы есть тенденция воспаляться. То есть когда она воспаляется, она увеличивается более быстро в размерах, краснеет и вызывает достаточно болевой выраженный синдром. Более грозное осложнение – это нагноение. Основное лечение – это хирургическое, когда делается разрез скальпелем, образование удаляется с капсулой, накладывается косметический шов. И чем раньше эту операцию мы сделаем, когда атерома маленькая, тем меньше будет разрез, тем меньше будет послеоперационный рубец, который практически потом исчезнет, его не будет видно.

Никогда не пытайтесь удалять атерому самостоятельно. Это может привести к воспалению и даже инфекциям. Иногда атерома – признак более серьезной проблемы, которую вы просто не сможете распознать.