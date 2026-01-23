Региональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси» прошёл в Витебске

Витебск стал центром притяжения юных новаторов. В областном филиале университета МИТСО состоялся региональный этап республиканского проекта «100 идей для Беларуси». Участники представили на суд жюри 70 разработок: от расчетов эффективности атомной энергетики до уникальных агропроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди наиболее примечательных инноваций – звуковой «огнетушитель». Устройство использует низкочастотные волны для подавления пламени на расстоянии, что особенно важно для обеспечения безопасности электрооборудования. Также внимание экспертов привлекли технология биоконсервации хлеба и проект мини-ядерного реактора.

Даниил Протасевич: Я учусь в 10 классе и разработал проект «Мини-ядерный реактор в промышленности». Очень поможет дальнейшему развитию Республики Беларусь, то есть появится больше электроэнергии. И в целом можно будет развивать и промышленность, и сельское хозяйство.

Ирина Софейченко, начальник отдела идеологической работы, по делам молодежи, религий и национальностей главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома:

Каждый год ребята, молодцы, ищут новые идеи. Причем они идут в ногу со временем. Очень много различных направлений. Это первая ступенька попробовать себя для ребят. Если ты не победил и не ушел на республиканский конкурс, то сегодня есть возможность – и как правило, у нас такое бывает – три-четыре проекта попадают на область. То есть наши структурные подразделения берут под свое крыло.

По оценкам специалистов, значительная часть представленных проектов обладает реальным потенциалом для внедрения на местном уровне и может внести весомый вклад в развитие регионов. По итогам конкурса победителями стали 15 талантливых участников. Их идеи представят от Витебской области на республиканском этапе проекта.