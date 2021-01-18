IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события?

Новости Беларуси. Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Таково официальное заявление Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – по соображениям безопасности. К сожалению, который раз приходится констатировать: спорт давно уже инструмент политического давления на отдельные страны. Какие бы гарантии безопасности, зрелищности и окупаемости мероприятия не предъявляли власти, на поверку все это оказалось пустым. Международная федерация хоккея не выдержала давления, которое на нее оказывалось в последнее время. Об этом, к слову, предупреждал Александр Лукашенко на встрече с Рене Фазелем. Тему продолжит Илона Волынец.

Этой весной в столице Беларуси Минске не будет чемпионата мира по хоккею. Официально это еще не решено, но признаки уже достаточно сильны, чтобы говорить об этом вслух. Международная федерация хоккея должна была принять решение об этом 27 января, но давление стало настолько сильным, что вердикт может быть принят уже на этой неделе, а, может быть, даже сегодня, в понедельник.

Утренний прогноз финского издания Iltalehti оказался правдой. 18 января правление Международной федерации хоккея действительно вынесло решение по Минску. Чемпионату мира не суждено состояться в белорусской столице. Теперь официально.

О том, что на федерацию хоккея оказывается давление, не скрывал и сам глава организации. Подробно ситуацию с глазу на глаз Александр Лукашенко и Рене Фазель обсуждали неделей ранее.

Не смешать спорт и политику, увы, не получилось. В личных аккаунтах журналисты и политики выражения не выбирали. Раскритиковали даже само приветствие, мол, негоже обниматься с «последним диктатором Европы».

Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея:

Реакция восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее.

В 2014-м на чемпионате мира по хоккею в Минске был установлен абсолютный рекорд посещаемости. Да и саму организацию соревнований назвали одной из лучших. Белорусы доказали, что способны принять спортивный форум любого масштаба. С тех пор ничего не изменилось. Об этом Александр Лукашенко напомнил и в большом интервью российской журналистке Наиле Аскер-заде. Александр Лукашенко о ЧМ по хоккею: оснований для того, чтобы не прошёл, на миллиметр даже нет. Это будет позор полный