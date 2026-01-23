В секторе Газа израильский танковый обстрел унёс жизни по меньшей мере четырёх палестинцев

В секторе Газа вновь зафиксированы жертвы. На востоке анклава израильский танковый обстрел унес жизни по меньшей мере четырех палестинцев, сообщили медики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тела доставили в крупнейшую больницу региона, где родственники и соседи провели траурные молитвы. Израильская армия комментариев пока не дала. Накануне, по данным палестинских источников, израильский огонь убил 11 человек, среди них двое детей и трое журналистов.

22 января в Газе прошли похороны погибших репортеров. По информации пресс-организаций, они использовали дрон для съемки лагеря с палатками, где размещены вынужденные переселенцы. Израильская армия заявила, что дрон был «связан с ХАМАС» и представлял угрозу, поэтому операторы были поражены «точным ударом».

Согласно данным палестинских медиков, после объявления режима прекращения огня Израиль уничтожил более 480 человек, тогда как боевики убили трех израильских солдат. Напомним, война началась после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года, в результате которой, по израильским данным, погибли 1 200 человек. С тех пор, по информации палестинских властей, число погибших в Газе превысило 71 тысячу.