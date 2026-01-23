Дополнительные гарантии и бонусы. В Беларуси в 2025 году заключено около 680 коллективных договоров. Это не просто формальные документы – они усиливают социальную защиту и создают атмосферу доверия между трудовыми коллективами и работодателями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие соглашения предусматривают увеличенные отпуска, гибкий график работы, материальную помощь в сложных жизненных ситуациях, поддержку молодых специалистов и семей с детьми. В них также прописаны льготы при обучении и повышении квалификации, расширенные программы медицинского обслуживания.

Все это выходит за базовые рамки требований законодательства и становится результатом социального партнерства. Федерация профсоюзов подчеркивает: коллективные договоры – это инструмент стабильности. Они помогают сохранить рабочие места, поддерживать доходы населения и мотивировать сотрудников. Для экономики страны это означает устойчивость, а для каждого работника – уверенность в завтрашнем дне. Заключение почти 700 договоров за один год – показатель активной работы профсоюзов и работодателей. Это шаг к тому, чтобы труд в Беларуси был не только продуктивным, но и социально-защищенным, а жизнь людей – комфортной и достойной.