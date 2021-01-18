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Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»

18 января 2021 17:02
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Новости Беларуси. Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Таково официальное заявление Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – по соображениям безопасности.

К сожалению, который раз приходится констатировать: спорт давно уже инструмент политического давления на отдельные страны. 

IIHF лишила Минск права проведения матчей ЧМ по хоккею – 2021. Как развивались события? 

Новость последних дней: два крупных спонсора отказываются финансировать соревнования в случае их проведения в Беларуси. Но они ли повлияли на окончательное решение организаторов?

Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»-1

Владимир Плющев, заслуженный тренер России:
Это чистой воды политика. По-хорошему она должна оставаться вне спорта, но, увы, и вчера, и особенно сегодня она диктует правила нашей игры. Если где и есть военная комната, в которой все решается, так это не в хоккее, а в геополитике.

Считаю, такие крупные соревнования, которые ждет народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни.

Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»-4

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# Чемпионат мира по хоккею # Владимир Плющев # Фотофакт

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