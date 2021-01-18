Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»

Новости Беларуси. Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Таково официальное заявление Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – по соображениям безопасности.

К сожалению, который раз приходится констатировать: спорт давно уже инструмент политического давления на отдельные страны.

Новость последних дней: два крупных спонсора отказываются финансировать соревнования в случае их проведения в Беларуси. Но они ли повлияли на окончательное решение организаторов?