ГАИ: автомобилистам при подъезде к переходам необходимо снижать скорость заранее

В Минске 22 января пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса иномарки. Для обследования женщина доставлена в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске 22 января пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса иномарки. Для обследования женщина доставлена в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Безопасность на дороге – это совместная ответственность водителей и пешеходов. Об этом напоминают в ГАИ и обращают внимание: автомобилистам при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость заранее. Особенно зимой, когда тормозной путь увеличивается.
Только так можно вовремя остановиться и предоставить преимущество пешеходам. А им в свою очередь перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что водитель их видит и готов уступить дорогу. Двигаться следует с разумной осторожностью, постоянно контролируя обстановку и смотря навстречу потоку машин.
Денис Ливанович, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости из-за погоды пешеходы должны обязательно обозначать себя световозвращающими элементами, чтобы повысить свою заметность для водителей. Особую опасность на проезжей части или вблизи нее создают нетрезвые пешеходы. Они ведут себя нелогично, неосторожно, а иногда и агрессивно. Могут появиться в самом неподходящем месте и даже могут выбрать проезжую часть местом для отдыха.
Согласно действующему законодательству, нарушение ПДД пешеходом, совершенное в состоянии опьянения, равно как и отказ от прохождения в установленном порядке освидетельствования на предмет определения состояния опьянения, влечет наложение штрафа в размере от 3 до 5 базовых величин.
Если вы заметили нетрезвого пешехода на дороге – не оставайтесь в стороне, звоните 102. Беспечности дорога не прощает. Чтобы избежать трагедии, необходимы внимательность и дисциплина.