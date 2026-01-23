ГАИ: автомобилистам при подъезде к переходам необходимо снижать скорость заранее

В Минске 22 января пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под колеса иномарки. Для обследования женщина доставлена в больницу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Безопасность на дороге – это совместная ответственность водителей и пешеходов. Об этом напоминают в ГАИ и обращают внимание: автомобилистам при подъезде к пешеходным переходам необходимо снижать скорость заранее. Особенно зимой, когда тормозной путь увеличивается. Только так можно вовремя остановиться и предоставить преимущество пешеходам. А им в свою очередь перед выходом на проезжую часть нужно убедиться, что водитель их видит и готов уступить дорогу. Двигаться следует с разумной осторожностью, постоянно контролируя обстановку и смотря навстречу потоку машин.