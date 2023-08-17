«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске

Новости Беларуси. Консолидация здоровых международных сил на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма в мире и сохранение исторической правды. На протяжении трех дней об этом будут говорить участники Второго Международного антифашистского конгресса, который сегодня, 17 августа, начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит по инициативе Минобороны Беларуси. Участие принимают более 30 стран.

Борьба с проявлениями нацистских идей должна стать бескомпромиссной и всеобъемлющей. Один из инструментов противодействия им – сохранение исторической памяти. Первым пунктом программы конгресса стало посещение минского микрорайона Масюковщина, где в годы Великой Отечественной находился лагерь для военнопленных «Шталаг-352».

Сегодня на этом месте проходят поисковые работы. Специалисты уже извлекли из земли больше тысячи останков советских военнопленных. Пока удалось установить 18 имен павших героев.

Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:

Личный состав проводит полевые поисковые работы, начиная с 2016 года на территории лагеря бывших военнопленных Шталаг 352. В настоящий момент работы продолжаются, уже можно сказать по снятому верхнему слою грунта, что найдены останки более 100 погибших. Фрагменты обуви военной свидетельствует о том, что принадлежат военнопленным, также найдены личные вещи: расчески, ложки, кружки военного назначения.

Вадим Томилин, археолог 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:

По официальным данным здесь захоронено около 80 тысяч человек, которые погибли за время существования до 1944 года этого лагеря. Основывается на архивных данных и воспоминаниях. Умирали здесь от дизентерии и от голода. В разное время года они захоранивали здесь, так как мы встречаем как фрагменты валенок, так и фрагменты шинелей.

За последние годы современной истории мир не стоял настолько близко к вооруженному противостоянию. Важно сегодня не забывать о тех зверствах нацистов на оккупированных территориях и в концлагерях. Тем более, что проблема фашизма актуальна и в современном мире. Это не выдумка, а реальная угроза.

То, что сегодня происходит на Украине, и те идеологические процессы, которые появляются там, указывает на то, что общество сталкивается с угрозами реабилитации фашизма.

Илья Кива, народный экс-депутат Верховной Рады Украины, лидер антифашистского движения «Патриоты за жизнь»:

Нацизм пытались возродить на всех постсоветских республиках. И на Украине у них это удалось сделать, а вот здесь, в Беларуси, которая сумела сохранить своей нейтралитет, защитить мораль, религию и защитить общество от вот этой западной интервенции. Дает сегодня возможность и является примером, как нужно взаимодействовать и формировать общество.

Иван Басик, начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России:

Тема нацизма в настоящее время имеет особую актуальность. Я говорю не только о Российской Федерации, Республике Беларусь, а о всем мире, всех континентах. В настоящее время появляются новая форма нацизма, которая связана с мигрантским движением на территории Европы, стран обиженных и находящихся на стадии бедствия на африканском континенте, других регионах мира.

Завтра, 18 августа, во второй день антифашистского конгресса на площадке у Центрального дома офицеров начнут работу тематические выставочные экспозиции. Участники форума обсудят актуальные вопросы сплочения народов в борьбе с неофашизмом, исторические предпосылки и условия возникновения ультранационалистической идеологии, а также будут говорить об эскалации международной напряженности.