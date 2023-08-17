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«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске

17 августа 2023 18:46
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Новости Беларуси. Консолидация здоровых международных сил на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма в мире и сохранение исторической правды. На протяжении трех дней об этом будут говорить участники Второго Международного антифашистского конгресса, который сегодня, 17 августа, начал работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проходит по инициативе Минобороны Беларуси. Участие принимают более 30 стран.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-1

Борьба с проявлениями нацистских идей должна стать бескомпромиссной и всеобъемлющей. Один из инструментов противодействия им – сохранение исторической памяти. Первым пунктом программы конгресса стало посещение минского микрорайона Масюковщина, где в годы Великой Отечественной находился лагерь для военнопленных «Шталаг-352».

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-4

Сегодня на этом месте проходят поисковые работы. Специалисты уже извлекли из земли больше тысячи останков советских военнопленных. Пока удалось установить 18 имен павших героев.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-7

Андрей Рубин, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:
Личный состав проводит полевые поисковые работы, начиная с 2016 года на территории лагеря бывших военнопленных Шталаг 352. В настоящий момент работы продолжаются, уже можно сказать по снятому верхнему слою грунта, что найдены останки более 100 погибших. Фрагменты обуви военной свидетельствует о том, что принадлежат военнопленным, также найдены личные вещи: расчески, ложки, кружки военного назначения.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-10

Вадим Томилин, археолог 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны Беларуси:
По официальным данным здесь захоронено около 80 тысяч человек, которые погибли за время существования до 1944 года этого лагеря. Основывается на архивных данных и воспоминаниях. Умирали здесь от дизентерии и от голода. В разное время года они захоранивали здесь, так как мы встречаем как фрагменты валенок, так и фрагменты шинелей.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-13

За последние годы современной истории мир не стоял настолько близко к вооруженному противостоянию. Важно сегодня не забывать о тех зверствах нацистов на оккупированных территориях и в концлагерях. Тем более, что проблема фашизма актуальна и в современном мире. Это не выдумка, а реальная угроза.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-16

То, что сегодня происходит на Украине, и те идеологические процессы, которые появляются там, указывает на то, что общество сталкивается с угрозами реабилитации фашизма.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-19

Илья Кива, народный экс-депутат Верховной Рады Украины, лидер антифашистского движения «Патриоты за жизнь»:
Нацизм пытались возродить на всех постсоветских республиках. И на Украине у них это удалось сделать, а вот здесь, в Беларуси, которая сумела сохранить своей нейтралитет, защитить мораль, религию и защитить общество от вот этой западной интервенции. Дает сегодня возможность и является примером, как нужно взаимодействовать и формировать общество.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-22

Иван Басик, начальник Научно-исследовательского института военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил России:
Тема нацизма в настоящее время имеет особую актуальность. Я говорю не только о Российской Федерации, Республике Беларусь, а о всем мире, всех континентах. В настоящее время появляются новая форма нацизма, которая связана с мигрантским движением на территории Европы, стран обиженных и находящихся на стадии бедствия на африканском континенте, других регионах мира.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-25

Завтра, 18 августа, во второй день антифашистского конгресса на площадке у Центрального дома офицеров начнут работу тематические выставочные экспозиции. Участники форума обсудят актуальные вопросы сплочения народов в борьбе с неофашизмом, исторические предпосылки и условия возникновения ультранационалистической идеологии, а также будут говорить об эскалации международной напряженности.

«Нацизм пытались возродить». Участники Второго Антифашистского конгресса посетили Масюковщину в Минске-28

Стоит отметить, что в нашей стране борьба с нацизмом ведется и на законодательном уровне. В подтверждение – закон о недопущении реабилитации нацизма, подписанный главой государства в 2021 году.

# Нацизм # общество # Андрей Рубин # Илья Кива # Фотофакт

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