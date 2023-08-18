Борт с гуманитарным грузом из Беларуси приземлился во Владивостоке

Борт с гуманитарным грузом из Беларуси, предназначенный для Приморского края, накануне поздно вечером приземлился во Владивостоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна отправила гуманитарную помощь российскому региону, который в эти дни борется с последствиями крупнейшего наводнения. Помощь по поручению Президента организована в кратчайшие сроки. В результате прорыва дамбы после прошедшего тайфуна в Приморском крае остаются затопленными многие районы. Размеры ущерба от стихии настолько велики, что собственными ресурсами с этим не справиться. Состав гуманитарного груза согласован руководством Приморского края.