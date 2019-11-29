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«Их задача – создать состояние транса». Как музыка в торговых центрах влияет на человека

29 ноября 2019 09:17
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Влияет ли как-то музыка в торговом центре, когда ты приходишь за покупками, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Татьяна Романовская, врач-психотерапевт:
Однозначно. В хороших торговых центрах и освещение, и музыкальное сопровождение, и специальные ароматы, которые там имеют место быть, их задача – создать измененное состояние сознания, состояние транса, в котором хочется пребывать. Вот это кружение по рядам, которое сопровождается приятной и ненавязчивой музыкой, способствует выделению специальных веществ в нашем мозге, которые нам облегчают трату денег. Такой непростой процесс, как расставание с деньгами очень часто болезненно для человека, но это определенное обезболивающее. Приятные условия, в которых приятно расстаться с деньгами.

# Психология # общество # Татьяна Романовская # Фотофакт # общество

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