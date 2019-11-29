Экономить на таре экологично. Когда в Беларуси начнут работать тароматы и в чём суть их работы

Новости Беларуси. Сначала пилотный проект в одном из районов и только потом по всей стране. Такое мнение высказали представители бизнеса в отношении перспектив реализации в нашей стране депозитной залоговой системы сбора тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники круглого стола Республиканского союза промышленников и предпринимателей, который прошел накануне в Минске, также отметили, что нужно создать рабочую группу и оценить эффективность этого проекта. Напомним, речь об установке в магазинах тароматов. Это позволило бы возвращать деньги за тару, уплаченные при покупке товара.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

Бизнес констатирует большую важность этой темы и необходимость участия на всех уровнях: государства, бизнеса и нас, как граждан, потребителей продукции. Мы бы хотели, чтобы этот указ прошел через пилотный проект. Берем какой-то город или область, внедряем там, видим ошибки, чтобы не делать ошибки или какие-то сложности на территории всей страны.