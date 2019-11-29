Наступила Чёрная пятница. Как не накупить лишнего? Советы психолога

Татьяна Романовская, врач-психотерапевт: Однозначно, я думаю, задача Чёрной пятницы – это, конечно же, получение прибыли и поэтому, естественно, многие магазины заранее к этому готовятся, создавая определенную иллюзию скидок и, активизируя у граждан купить что-то добавочное, исходя из возможной только в этот день «выгоды», которая за этим ожидается. Поэтому совершенно правильно перед этим днем посетить те магазины, которые планируете посещать во время распродажи, посмотреть те цены, которые есть, сравнить их для себя для того, чтобы в этот день чувствовать себя во всеоружии.

Люди могут купить в этот день много лишнего и тратят даже больше, чем обычно. Почему так случается?

Татьяна Романовская:

Когда это происходит, то это говорит о том, что чем-то те скидки и те условия, которые предлагал магазин, зацепили слабые струны нашей человеческой души, например, это жажда халявы или жажда получить что-то подешевле, вместо того, чтобы подороже. Предполагая и зная про себя такие качества, многие люди знают о том, что они транжиры, о том, что они чувствительны к скидкам или к идеям того, что можно две вещи купить по цене одной. Просто зная это про себя, идти с чёткими намерениями в магазин, брать с собой ограниченное количество денег или партнёра, который однозначно не настолько хорошо относится к этим скидкам, некого трезвого человека, который критично может сказать «стоп», человека, который не теряет присутствие духа от этих головокружительных скидок.

Спонтанность в покупках в разумной мере должна присутствовать? Как потом не корить себя за вещи, которые приобрел?

Татьяна Романовская:

Я глубоко уверена, что не помогает корить себя, очень важно знать себя, и если знаешь, что любишь лёгкие и спонтанные покупки на какие-то определённые суммы, то просто эту сумму взрослому человеку лучше, всё-таки, выделять и быть лёгким и спонтанным в пределах этой суммы.

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