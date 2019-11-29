«За последние полгода прошла 16 тысяч километров». Две истории пенсионерок, которым возраст не помеха
Женщина-праздник – так Галину Сушицкую прозвали сокурсницы школы элегантности. Не согласиться сложно. В ней одновременно уживаются: обаятельная клоунесса, бабушка семи внуков, красивая женщина и харизматичная личность. Каждый прожитый день она стремится наполнить яркими эмоциями и радостью.
Галина Сушицкая:
Выйдя на пенсию, я задумалась, чем себя, любимую, развлечь. Три-четыре раза в неделю – спортивный комплекс, три-четыре – Центр правильного питания, два раза в неделю – Центр активного долголетия и завтра я иду на бесплатные курсы блогеров.
Гимнастика, пилатес, регулярные купания в купели с холодной водой – без всех этих ритуалов она просто не представляет своей жизни, но особая страсть Галины – зумба.
Элегантный возраст – лучшее время всецело отдаться своим планам и мечтам, а ведь их у этой активной женщины полным-полно. Главное не отказывать себе, любимой, ни в чем.
Галина Сушицкая:
Чем я балую себя? Всем. Прежде всего, путешествиями. Я очень люблю водить автомобиль. За последние полгода прошла 16 тысяч километров.
Почти столько же, наверное, прошагала Светлана Брыкина, чтобы обойти все столичные театры и побывать на самых любимых постановках. На заслуженном отдыхе она посвятила себя искусству.
Светлана Брыкина:
Музыка для меня является определенной терапией. Это и спасение от жизненных невзгод, от каких-то переживаний, но в то же время это такой толчок к творчеству, к чему-то возвышенному, что я просто летаю, когда посещаю спектакли или концерты.
Вдобавок ко всему Светлана освоила Интернет и теперь рассказывает о своем увлечении всему миру.
Светлана Брыкина:
Я почему-то решила, что хочу делиться этим, мне самой этого мало. Я написала один пост, потом второй и люди стали интересоваться, стали писать комментарии и приходить ко мне подписчики. За полгода огромное количество.
По свежим фотографиям в ленте можно проследить и за другими увлечениями. Совсем недавно женщина окончила курсы моделинга и уже успела поучаствовать в показах и дефиле. Но несмотря на напряженный график, она остается заботливой матерью и любящей бабушкой очаровательных внуков.
Светлана Брыкина:
Мы должны быть интересны и не должны быть одиноки сами с собой. Самое главное – это твое ощущение, что ты должен сделать свой сегодняшний день лучше, чем вчера. Я хочу, чтобы все наши белорусские женщины были красивы, молоды и счастливы.
Не перестает удивлять энергия и жизненная сила этих прекрасных женщин, которых даже язык не поворачивается назвать бабушками. И глядя на такие примеры понимаешь, возраст – это состояние души.