«За последние полгода прошла 16 тысяч километров». Две истории пенсионерок, которым возраст не помеха

Женщина-праздник – так Галину Сушицкую прозвали сокурсницы школы элегантности. Не согласиться сложно. В ней одновременно уживаются: обаятельная клоунесса, бабушка семи внуков, красивая женщина и харизматичная личность. Каждый прожитый день она стремится наполнить яркими эмоциями и радостью.

Галина Сушицкая:

Выйдя на пенсию, я задумалась, чем себя, любимую, развлечь. Три-четыре раза в неделю – спортивный комплекс, три-четыре – Центр правильного питания, два раза в неделю – Центр активного долголетия и завтра я иду на бесплатные курсы блогеров.

Гимнастика, пилатес, регулярные купания в купели с холодной водой – без всех этих ритуалов она просто не представляет своей жизни, но особая страсть Галины – зумба.

Элегантный возраст – лучшее время всецело отдаться своим планам и мечтам, а ведь их у этой активной женщины полным-полно. Главное не отказывать себе, любимой, ни в чем. Галина Сушицкая:

Чем я балую себя? Всем. Прежде всего, путешествиями. Я очень люблю водить автомобиль. За последние полгода прошла 16 тысяч километров.

Почти столько же, наверное, прошагала Светлана Брыкина, чтобы обойти все столичные театры и побывать на самых любимых постановках. На заслуженном отдыхе она посвятила себя искусству. Светлана Брыкина:

Музыка для меня является определенной терапией. Это и спасение от жизненных невзгод, от каких-то переживаний, но в то же время это такой толчок к творчеству, к чему-то возвышенному, что я просто летаю, когда посещаю спектакли или концерты.

Вдобавок ко всему Светлана освоила Интернет и теперь рассказывает о своем увлечении всему миру. Светлана Брыкина:

Я почему-то решила, что хочу делиться этим, мне самой этого мало. Я написала один пост, потом второй и люди стали интересоваться, стали писать комментарии и приходить ко мне подписчики. За полгода огромное количество.

По свежим фотографиям в ленте можно проследить и за другими увлечениями. Совсем недавно женщина окончила курсы моделинга и уже успела поучаствовать в показах и дефиле. Но несмотря на напряженный график, она остается заботливой матерью и любящей бабушкой очаровательных внуков.

Светлана Брыкина:

Мы должны быть интересны и не должны быть одиноки сами с собой. Самое главное – это твое ощущение, что ты должен сделать свой сегодняшний день лучше, чем вчера. Я хочу, чтобы все наши белорусские женщины были красивы, молоды и счастливы.