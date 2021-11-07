Их около 400. Рассказываем о памятниках Ленину в Беларуси

Новости Беларуси. Вернемся к важной дате 7 ноября, День Октябрьской революции. Историки отмечают важность этого события для белорусов. Так начался наш путь как государства. И хоть эпоха прошла, как память о ней почти в каждом белорусском городе есть памятник Владимиру Ленину, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мы не сносили их публично, как этого требовала политическая мода. Это часть нашей истории. И, если хотите, критикуйте, но в этом плане мы старомодны. Тем более, что памятники Владимиру Ильичу – это настоящее культурное достояние, каких только не придумали. Наши корреспонденты оценили исторический и скульптурный размах.

Виктор Пралич, корреспондент:

Около 400 памятников Владимиру Ленину и сегодня возвышаются на постаментах в нашей стране. А вот фактов, что Ильич посещал Беларусь, насчитывается куда меньше. Достоверно известно: Ленин дважды был в Орше. Об этом свидетельствует табличка на железнодорожном вокзале. И в Минске. Но оба города он видел из окна вагона. Был проездом.

Даже такое незначительное знакомство все равно оставит на белорусской земле большой след. А памятники Ленину станут отдельной категорией скульптур, назовут все это монументальной ленинианой.

С главным лицом революции в Краснополье связана загадочная история. О том, что именно в этом городском поселке был установлен первый памятник Ленину в СССР еще при жизни вождя, знают единицы. Местные краеведы долгое время считали этот факт скорее легендой, чем правдой. Деревянный Ленин размерами чуть больше метра действительно был установлен на площади в Краснополье еще 1922 году. Деревянный памятник не пережил войну. Сейчас на его месте стоит традиционная скульптура. После деревянного новый Ленин из гранита появился здесь только спустя полвека – в 1987 году. На тот момент Краснопольский район был единственным в области без вождя на главной площади. Ситуацию решили исправить. Памятник Ленину заказали в одной их мастерских тогда еще Ленинграда и на двух камазах с прицепами привезли в Краснополье.

Михаил Науменко, житель Краснополья:

После нас уже в области, возможно, и в республике, я уже не горю о ближнем зарубежье, памятниками никто не занимался. Тем более даже на уровне области удивлялись, что везде кругом идет опошление памяти Владимира Ленина, Октябрьской революции, а вы в Краснополье поставили памятник и площадь назвали именем Ленина. Новость о смерти Владимира Ленина Витебск, как и вся страна, воспринял с глубоким прискорбием. Уже 24 января на траурном заседании горсовета было принято решение об увековечении Ильича. Разработкой скульптуры занялся Витебский художественный техникум. А место, на котором со временем возвысился Ленин, даже пришлось очистить от старого рынка, перенеся его на другую площадь.

Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея:

Ленин был изображен не так, как сейчас – достаточно статично, а в движении. С протянутой вперед рукой. Внизу на постаменте имелся барельеф с изображением рабочего и красноармейца с винтовками в руках. Но увы. В 1941 году после того, как город был захвачен гитлеровцами, памятник был взорван, а цветной металл (бронза), вероятно, вывезен в Германию.

Даже после пережитых трагических событий Великой Отечественной войны еще в не до конца восстановившимся Витебске в 1956 году возводят первый послевоенный монументальный памятник. И снова он посвящен Ленину в полный рост. Четырехтонную скульптуру установили прямо по центру площади. А постамент был облицован гранитными плитами, привезенными из Киевской области.

11-метровая фигура, это если с постаментом, в Гродно возвышается последние 34 года. Памятник Ленину был установлен к 70-й годовщине Октябрьской революции. Самый интересный элемент – головной убор. В городе на Немане находится один из редких памятников, где Ильич изображен в кепке. В советские годы в городе даже ходила шутка, что, наверное, в Гродно холоднее, чем в Минске.

Владимир Егорычев, доцент ГрГУ имени Янки Купалы:

Надо совместно думать, что нам взять лучшее из той эпохи советской, которое нам обязательно пригодится. Тот же Китай – они же шли на основе именно его идей. Настоящий «Ленинский» эксклюзив увидеть можно за городом Иваново Брестской области. Чтобы шедевр впечатлил, приехать нужно аккурат к 7 ноября.

Николай Киевец, мастер леса Ивановского опытно-производственного лесничества:

Самое идеальное время к годовщине революции сейчас в ноябре. Как лист опал, желтеет, контраст очень хорошо виден на зеленом фоне сосен, виден контраст берез, надпись очень хорошо читается в это время.

Имя вождя мирового пролетариата хранит для потомков Полесский лес. Ни каменный монумент, ни мраморная фигура, партийный псевдоним вырос из берез среди вечнозеленого соснового леса. Задумка 1962 года лесничего из Иваново Василия Подолинского воплотилась к столетию Ленина. Чтобы засадить делянку в 25 гектаров, понадобилось не меньше 12 тысяч саженцев и несколько лет.