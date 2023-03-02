«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»

Новости Беларуси. Минск встречает весну. В торговом центре «Столица» прошла смена экспозиции проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Его задача – показать широкой публике творческий потенциал белорусок разных возрастов и профессий. Раз в две-три недели экспозиция сменяется. Девятым по счету автором стала минчанка Ксения Мисан-Быстрова. Она работала художником-мультипликатором в киностудии «Беларусьфильм» и занималась книжной графикой. На выставке представлено 14 работ художницы в технике холодного батика. Объединяет яркие полотна общая тематика весны и легкости.

Ксения Мисан-Быстрова, художница:

В честь, наверное, весны, легкости, нежности, чтобы как-то почувствовать это весеннее настроение, легкость, надежду, счастье какое-то. Польщена тем, что удостоена чести быть среди таких классных звезд, которые здесь были.

Ирина Жарская, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГПУ:

Мы сегодня сюда пришли большой дружной компанией. Взрослые представители Белорусского союза женщин нашего педагогического университета. Мы привели, безусловно, с собой наше молодежное крыло – девчонок, которые тоже являются членами нашей общественной организации. Мы хотели посмотреть на эти прекрасные работы и подержать прежде всего художника.