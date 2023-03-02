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«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»

02 марта 2023 13:33
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Новости Беларуси. Минск встречает весну. В торговом центре «Столица» прошла смена экспозиции проекта Белорусского союза женщин «Ее рук дело», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»-1

Его задача – показать широкой публике творческий потенциал белорусок разных возрастов и профессий. Раз в две-три недели экспозиция сменяется. Девятым по счету автором стала минчанка Ксения Мисан-Быстрова. Она работала художником-мультипликатором в киностудии «Беларусьфильм» и занималась книжной графикой. На выставке представлено 14 работ художницы в технике холодного батика. Объединяет яркие полотна общая тематика весны и легкости.

«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»-4

Ксения Мисан-Быстрова, художница:
В честь, наверное, весны, легкости, нежности, чтобы как-то почувствовать это весеннее настроение, легкость, надежду, счастье какое-то. Польщена тем, что удостоена чести быть среди таких классных звезд, которые здесь были.

«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»-7

Ирина Жарская, председатель первичной организации Белорусского союза женщин БГПУ:
Мы сегодня сюда пришли большой дружной компанией. Взрослые представители Белорусского союза женщин нашего педагогического университета. Мы привели, безусловно, с собой наше молодежное крыло – девчонок, которые тоже являются членами нашей общественной организации. Мы хотели посмотреть на эти прекрасные работы и подержать прежде всего художника.

«Почувствовать весеннее настроение». В ТЦ «Столица» прошла смена экспозиции проекта «Её рук дело»-10

Проект БСЖ «Ее рук дело» стартовал в 2022 году и завершится в сентябре 2023-го. Кульминацией станет аукцион. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

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# Выставки в Минске # общество # Ирина Жарская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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