Взрыв самолёта – фейк. Российский А-50 взлетел с аэродрома в Мачулищах

Новости Беларуси. Факты на стол. Боевой российский самолет А-50, который якобы был подорван в аэропорту Мачулищи, цел и выполняет задачи в соответствии с планом. Эти кадры были сняты сегодня, 2 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздушный командный пункт поднимается в небо, чтобы совершить облет государственной границы в сопровождении других лайнеров. Именно это судно несколько дней назад стало героем очередного фейка. В Сети появились сообщения о том, что военный борт взорвали. Однако история, состряпанная беглыми экстремистами, не подтвердилась. Лайнер выполнял и продолжает выполнять свои задачи в рамках союзной группировки Беларуси и России. Судно готово к взлету в любой момент при получении команды.