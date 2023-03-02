Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси
Человек с большой буквы. На днях Полина Кенько отпраздновала свое 25-летие. За эти годы девушка столкнулась со многими препятствиями на своем пути, но не сбилась с маршрута и продолжала идти вперед, несмотря ни на что. Сейчас она занимается блогингом и рассказывает подписчикам о самых сокровенных моментах из жизни. Секрет своего успеха сегодня героиня открыла и для нас, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Полина Кенько, блогер:
В принципе, мой блог на этом и вырос, я поделилась с аудиторией своей историей. У меня было 11 операций на ногу, с детства у меня инвалидность.
Мне в 11 месяцев уже первую операцию сделали. Но как моя мама морально и физически с этим справлялась, даже не представляю, потому что когда мне последнюю операцию делали, она была на 8 месяце беременности братом. Она очень сильная, наверное, это у меня от нее.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Как вообще отреагировали люди на это?
Полина Кенько:
Положительно. Очень многие стали писать, что я такая общительная, многие закрываются в себе. Конечно, был хейт своего рода, но в целом наоборот – поддержка: спасибо, что поделились своей историей с нами, потому что очень мотивируете вот этим, что не стоит замыкаться в себе.
Валерия Яскевич:
Что вас мотивирует в жизни?
Полина Кенько:
Люди. Я тянусь за людьми, смотрю на людей, которые чего-то добились, у меня возникает мотивация расти и развиваться дальше. Даже люди, которые появляются в жизни и оставляют не очень приятный отпечаток, учат тому, что так делать не надо.
Валерия Яскевич:
С хейтом сталкивались?
Полина Кенько:
Да, конечно.
Валерия Яскевич:
Как с этим боретесь?
Полина Кенько:
Знаете, сразу было очень тяжело. Я такой человек, который все близко через себя пропускает. Сейчас уже какой-то иммунитет. Я уже, наверное, привыкла, потому что чем больше блок, тем чаще появляются какие-то хейты.
Валерия Яскевич:
Как давно вы занимаетесь блогерством?
Полина Кенько:
Именно как блог – 2 года в начале февраля было.
Человек с добрым сердцем и душой нараспашку. Полина за короткое время покорила тысячи сердец. Есть у нее и свой девиз.
Полина Кенько:
Никогда не сдаваться. Не останавливаться. Я даже себе набила татуировку «не останавливайся» – это моя фраза-мотивашка. Все в жизни можно исправить, пока мы живы, выхода нет только из гроба. Из любой ситуации надо находить плюсы, какая бы она жестокая ни была. Не растворяться в своих проблемах, обязательно с кем-то делиться, потому что когда выговариваешь, все намного проще. Надо общаться и окружать себя теми, кто будет на одной волне с тобой.
Когда-то эта девушка думала, что будет юристом. Однако время все изменило. По профессии Полина не работала ни дня, зато быстро нашла дело по душе.
Полина Кенько:
Училась заочно, только не ездила. И потом уже ушла в блогинг. Я вообще в творчестве с самого раннего детства, у меня мама творческая, она и работает сейчас в этой сфере, в культуре, она вяжет, солонки плетет. Я вязать умею, она меня научила, из бисера плела школе, игрушки мягкие шила, скрапбукингом, декупажем занималась.
Развиваться в творческой сфере для нашей героини – призвание. Когда-то в сети Полина увидела мастер-класс по изготовлению изделий из полимерной глины и добавила к своим активностям новое направление.
Полина Кенько:
Делаю украшения трендовые, делаю декор на посуде. Сейчас запускаю свою коллекцию сумочек из бусин.
Сережки, бусы, живописная посуда – все это создано руками талантливого мастера. Девушку часто называют властелином колец, потому что бижутерия – один из самых популярных и узнаваемых ее аксессуаров. А вот эксклюзивные сумочки нам посчастливилось увидеть первыми. Уверены: подписчики будут в восторге от новых шедевров. Ведь главное – найти в жизни дело для души, и у Полины это получилось. Так что 25 – это только начало. Желаем творческого вдохновения и успехов!
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