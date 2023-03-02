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Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси

02 марта 2023 13:54
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Человек с большой буквы. На днях Полина Кенько отпраздновала свое 25-летие. За эти годы девушка столкнулась со многими препятствиями на своем пути, но не сбилась с маршрута и продолжала идти вперед, несмотря ни на что. Сейчас она занимается блогингом и рассказывает подписчикам о самых сокровенных моментах из жизни. Секрет своего успеха сегодня героиня открыла и для нас, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси-1

Полина Кенько, блогер:
В принципе, мой блог на этом и вырос, я поделилась с аудиторией своей историей. У меня было 11 операций на ногу, с детства у меня инвалидность.

Мне в 11 месяцев уже первую операцию сделали. Но как моя мама морально и физически с этим справлялась, даже не представляю, потому что когда мне последнюю операцию делали, она была на 8 месяце беременности братом. Она очень сильная, наверное, это у меня от нее.

Валерия Яскевич, корреспондент:
Как вообще отреагировали люди на это?

Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси-4

Полина Кенько:
Положительно. Очень многие стали писать, что я такая общительная, многие закрываются в себе. Конечно, был хейт своего рода, но в целом наоборот поддержка: спасибо, что поделились своей историей с нами, потому что очень мотивируете вот этим, что не стоит замыкаться в себе.

Валерия Яскевич:
Что вас мотивирует в жизни?

Полина Кенько:
Люди. Я тянусь за людьми, смотрю на людей, которые чего-то добились, у меня возникает мотивация расти и развиваться дальше. Даже люди, которые появляются в жизни и оставляют не очень приятный отпечаток, учат тому, что так делать не надо.

Валерия Яскевич:
С хейтом сталкивались?

Полина Кенько:
Да, конечно.

Валерия Яскевич:
Как с этим боретесь?

Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси-7

Полина Кенько:
Знаете, сразу было очень тяжело. Я такой человек, который все близко через себя пропускает. Сейчас уже какой-то иммунитет. Я уже, наверное, привыкла, потому что чем больше блок, тем чаще появляются какие-то хейты.

Валерия Яскевич:
Как давно вы занимаетесь блогерством?

Полина Кенько:
Именно как блог 2 года в начале февраля было.

Человек с добрым сердцем и душой нараспашку. Полина за короткое время покорила тысячи сердец. Есть у нее и свой девиз.

Полина Кенько:
Никогда не сдаваться. Не останавливаться. Я даже себе набила татуировку «не останавливайся» это моя фраза-мотивашка. Все в жизни можно исправить, пока мы живы, выхода нет только из гроба. Из любой ситуации надо находить плюсы, какая бы она жестокая ни была. Не растворяться в своих проблемах, обязательно с кем-то делиться, потому что когда выговариваешь, все намного проще. Надо общаться и окружать себя теми, кто будет на одной волне с тобой.

Когда-то эта девушка думала, что будет юристом. Однако время все изменило. По профессии Полина не работала ни дня, зато быстро нашла дело по душе.

Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси-10

Полина Кенько:
Училась заочно, только не ездила. И потом уже ушла в блогинг. Я вообще в творчестве с самого раннего детства, у меня мама творческая, она и работает сейчас в этой сфере, в культуре, она вяжет, солонки плетет. Я вязать умею, она меня научила, из бисера плела школе, игрушки мягкие шила, скрапбукингом, декупажем занималась.

Развиваться в творческой сфере для нашей героини – призвание. Когда-то в сети Полина увидела мастер-класс по изготовлению изделий из полимерной глины и добавила к своим активностям новое направление.

Полина Кенько:
Делаю украшения трендовые, делаю декор на посуде. Сейчас запускаю свою коллекцию сумочек из бусин.

Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси-13

Сережки, бусы, живописная посуда – все это создано руками талантливого мастера. Девушку часто называют властелином колец, потому что бижутерия – один из самых популярных и узнаваемых ее аксессуаров. А вот эксклюзивные сумочки нам посчастливилось увидеть первыми. Уверены: подписчики будут в восторге от новых шедевров. Ведь главное – найти в жизни дело для души, и у Полины это получилось. Так что 25 – это только начало. Желаем творческого вдохновения и успехов!

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# Творчество # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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