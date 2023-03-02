Перенесла 11 операций на ногу, но не закрылась в себе. Поговорили с блогером из Беларуси

Человек с большой буквы. На днях Полина Кенько отпраздновала свое 25-летие. За эти годы девушка столкнулась со многими препятствиями на своем пути, но не сбилась с маршрута и продолжала идти вперед, несмотря ни на что. Сейчас она занимается блогингом и рассказывает подписчикам о самых сокровенных моментах из жизни. Секрет своего успеха сегодня героиня открыла и для нас, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Полина Кенько, блогер:

В принципе, мой блог на этом и вырос, я поделилась с аудиторией своей историей. У меня было 11 операций на ногу, с детства у меня инвалидность. Мне в 11 месяцев уже первую операцию сделали. Но как моя мама морально и физически с этим справлялась, даже не представляю, потому что когда мне последнюю операцию делали, она была на 8 месяце беременности братом. Она очень сильная, наверное, это у меня от нее. Валерия Яскевич, корреспондент:

Как вообще отреагировали люди на это?

Полина Кенько:

Положительно. Очень многие стали писать, что я такая общительная, многие закрываются в себе. Конечно, был хейт своего рода, но в целом наоборот – поддержка: спасибо, что поделились своей историей с нами, потому что очень мотивируете вот этим, что не стоит замыкаться в себе. Валерия Яскевич:

Что вас мотивирует в жизни? Полина Кенько:

Люди. Я тянусь за людьми, смотрю на людей, которые чего-то добились, у меня возникает мотивация расти и развиваться дальше. Даже люди, которые появляются в жизни и оставляют не очень приятный отпечаток, учат тому, что так делать не надо. Валерия Яскевич:

С хейтом сталкивались? Полина Кенько:

Да, конечно. Валерия Яскевич:

Как с этим боретесь?

Полина Кенько:

Знаете, сразу было очень тяжело. Я такой человек, который все близко через себя пропускает. Сейчас уже какой-то иммунитет. Я уже, наверное, привыкла, потому что чем больше блок, тем чаще появляются какие-то хейты. Валерия Яскевич:

Как давно вы занимаетесь блогерством? Полина Кенько:

Именно как блог – 2 года в начале февраля было. Человек с добрым сердцем и душой нараспашку. Полина за короткое время покорила тысячи сердец. Есть у нее и свой девиз. Полина Кенько:

Никогда не сдаваться. Не останавливаться. Я даже себе набила татуировку «не останавливайся» – это моя фраза-мотивашка. Все в жизни можно исправить, пока мы живы, выхода нет только из гроба. Из любой ситуации надо находить плюсы, какая бы она жестокая ни была. Не растворяться в своих проблемах, обязательно с кем-то делиться, потому что когда выговариваешь, все намного проще. Надо общаться и окружать себя теми, кто будет на одной волне с тобой. Когда-то эта девушка думала, что будет юристом. Однако время все изменило. По профессии Полина не работала ни дня, зато быстро нашла дело по душе.

Полина Кенько:

Училась заочно, только не ездила. И потом уже ушла в блогинг. Я вообще в творчестве с самого раннего детства, у меня мама творческая, она и работает сейчас в этой сфере, в культуре, она вяжет, солонки плетет. Я вязать умею, она меня научила, из бисера плела школе, игрушки мягкие шила, скрапбукингом, декупажем занималась. Развиваться в творческой сфере для нашей героини – призвание. Когда-то в сети Полина увидела мастер-класс по изготовлению изделий из полимерной глины и добавила к своим активностям новое направление. Полина Кенько:

Делаю украшения трендовые, делаю декор на посуде. Сейчас запускаю свою коллекцию сумочек из бусин.