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Игуменья Гавриила: мы обязаны благодарить Бога за такого Президента!

05 мая 2024 17:52
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«Страна стояла буквально у пропасти». Первое ВНС в истории Беларуси. Кем был митрополит Филарет для Президента? За что белорусы должны молиться сегодня? И как спасли Беларусь в 2020-м?

Настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Игуменья Гавриила в проекте «МЫ!» Григория Азаренка.

Игуменья Гавриила: мы обязаны благодарить Бога за такого Президента!-1

Григорий Азаренок, СТВ:
За неделю до светлого праздника Пасхи состоялось важное гражданско-политическое событие. Но оно, мне кажется, характеризуется церковным словом «собор». Собор, единение, Всебелорусское народное собрание. Знаете, православные мыслители говорили о симфонии, симфонии власти, симфонии государства и церкви. Вот это, мне кажется, была такая народная симфония. Я был делегатом, вы, знаю, были делегатом. Я смотрел, слушал выступление главы государства и думал, а как Александру Григорьевичу? Видно, сколько он на себя взвалил. И новое выдвижение, еще и об этой власти теперь думать. А для него власть это крест, для него это большое служение, это крест, который он ради нас всех несет. Я подумал, как ему помочь. А потом вы вышли, дали интервью, ответили на мой вопрос – надо хотя бы чуть-чуть каждый день помолиться за Александра Григорьевича. Можно вас попросить вот эту мысль подчеркнуть, что вы думаете, правильно ли я уловил?

Игуменья Гавриила: мы обязаны благодарить Бога за такого Президента!-4

Игуменья Гавриила, настоятельница Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Гродно:
Да, я согласна с вами. Более того, я скажу, что я была делегатом первого Всебелорусского народного собрания, вече народного, которое проходило в 1996 году во Дворце спорта. Тогда еще был всесильный Верховный Совет. Тогда очень много было людей, которые реально гнали нашу страну в пропасть, в бездну. На растерзание. Ни о какой независимости, ни о какой демократии – не было ни о чем таком и близко речи. То есть это было закабаление полностью. И страна стояла буквально у пропасти. Но у нас уже был молодой Президент. Правда, он и сейчас молодой. Обаятельный, красивый, умный, мудрый.

Было очень напряженное время. И в зале было очень сложно, было очень даже было скорбно. Чья перетянет? И, конечно же, были там наши, очень много патриотов, верующих людей было. Конечно, каждый молился, просил Господа, чтобы Господь помог Александру Григорьевичу. Но на том собрании был будущий Герой Беларуси, всеми нами почитаемый митрополит Филарет.

И вот когда был этот шум просто против нашего Президента, казалось, восстали все силы демонические против него, Владыка Филарет очень умно, мягко, мудро поддержал те решительные, ответственные и, как оказалось, промыслительные, мудрые шаги, сделанные Александром Григорьевичем. Воцарилась полная тишина. И я так недалеко сидела от Президиума, в центре, ну, может, ряд такой шестой, седьмой, то есть мне было видно лицо Президента. До этого было понятно, он человек, он волновался, он переживал за Родину. И видно, что какая-то вот такая легкость, какой-то свет на его лице после такой, я бы сказала, одухотворенной, духоносной поддержки митрополита Филарета. И пошло все своим чередом. И надо сказать, что и дальше владыка Филарет до конца дней своей жизни всегда поддерживал Александра Григорьевича. Он действительно был для него вот таким вот отцом. Как для нас Президент – Батька для всех, то для Александра Григорьевича Владыка, почивший Филарет, был наставником, учителем, отцом.

Подробнее смотрите в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Игуменья Гавриила

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