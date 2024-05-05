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Грыгуч о заборе на польско-белорусской границе: это стена позора, когда-нибудь она будет снесена

05 мая 2024 17:37
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США удалось буквально поставить железный занавес на польско-белорусской границе. Об этом заявил политолог Томаш Грыгуч.

Грыгуч о заборе на польско-белорусской границе: это стена позора, когда-нибудь она будет снесена-1

Томаш Грыгуч, политолог (Польша):
Польский налогоплательщик заплатил за эту стену позора на польско-белорусской границе якобы потому, что злой Президент Беларуси отправлял сюда иммигрантов. Поляки по этой причине чувствовали себя счастливыми, защищенными. Но никто не заметил, что свободно через польско-украинскую границу проходят миллионы людей. Не только украинцев, но и граждан других государств.

Это стена позора. Когда-нибудь она будет снесена. Мы доживем до таких времен, когда свободные поляки снесут эту стену, а по другую сторону будет стоять Президент Александр Лукашенко с хлебом и солью. И встретит свободного лидера свободных поляков уже на белорусской стороне.

# Беларусь-Польша # общество # Томаш Грыгуч

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