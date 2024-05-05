Грыгуч о заборе на польско-белорусской границе: это стена позора, когда-нибудь она будет снесена

Томаш Грыгуч, политолог (Польша):

Польский налогоплательщик заплатил за эту стену позора на польско-белорусской границе якобы потому, что злой Президент Беларуси отправлял сюда иммигрантов. Поляки по этой причине чувствовали себя счастливыми, защищенными. Но никто не заметил, что свободно через польско-украинскую границу проходят миллионы людей. Не только украинцев, но и граждан других государств.

Это стена позора. Когда-нибудь она будет снесена. Мы доживем до таких времен, когда свободные поляки снесут эту стену, а по другую сторону будет стоять Президент Александр Лукашенко с хлебом и солью. И встретит свободного лидера свободных поляков уже на белорусской стороне.