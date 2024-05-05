Восстановить дороги к 9 мая – срок поручения Президента истекает! Оцениваем результаты работы

Поручение Президента прозвучало весной при назначении новых руководителей из местной вертикали – к 9 мая должен быть завершен ремонт дорог. Причем речь идет не об одноразовой акции, Президент говорил о комплексном подходе к этой проблеме – не ждать пока асфальт станет похожим на решето, а предотвратить ситуацию. Ведь люди жалуются на состояние дорог. Чтобы почувствовать качество проезжей части, не нужно быть великим специалистом. Тем более что в Министерстве транспорта и коммуникаций отчитывались, что в 2024 году на ремонт и реконструкцию дорог в стране направят больше миллиарда рублей. Это позволит привести в порядок свыше полутора тысяч километров автомагистралей. Хотелось бы, чтобы дорожники перешли от слов к делу. А что уже получилось и в каких моментах пока пробуксовка? На неделе Полина Королева капитально проехалась по этой теме.

«Дорогой длинною и ночью лунною» доехать можно далеко. Правда, если не угодишь в яму. Качество дорог – тема, которая волнует, вызывает споры и, безусловно, требует внимания.

Я по центральным дорогам езжу, не знаю, что во дворах. По-моему, нормально. Где я живу, все хорошо.

Хорошие возле Минска, все, что к Минску ведут. А остальные, в городе – ужасные дороги.

Я работаю водителем, много езжу где, могу сказать, что у нас дороги по 10-балльной системе на 7.

Протяженность автомобильной сети в Беларуси – порядка 87 тысяч километров. Это длина двух экваторов Земли. И с каждым годом износ трасс и улиц увеличивается – в силу погодных условий, а также роста нагрузки. На начало 2024 года в стране зарегистрировано больше 3 миллионов автомобилей. Очевидно, на месте они не стоят, а колесят по асфальту. Добавим к этому туристов и тех, кто проезжает транзитом, и очередная яма уже не кажется такой непредсказуемой.

Да и к дорожным службам начинаешь относиться с большим пониманием, учитывая объем работы. Тем не менее прикрываться оправданиями у нас не принято. Да и какие оправдания, если требования соответствуют затратам? Финансирование на ремонт дорог в этом году выросло в полтора раза.

Леонид Зенкевич, начальник управления развития автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В 2023 году отремонтировано в полтора раза больше автодорог, чем было сделано за 2022-й. А это более 3 тысяч километров. В 2024-м планируем отремонтировать уже более 5 тысяч километров автомобильных дорог. На сегодня уже сделан ремонт тысячи километров.

К слову, работают в 2024 году дорожные службы удвоенными темпами. План ремонта, который определили изначально, в марте скорректировал глава государства. Восстановить и привести в порядок все дороги Президент поручил до 9 мая. Масштабный ямочный ремонт на республиканских трассах – на финальной стадии. А что с местными дорогами? Водители говорят: асфальтоукладчик прошелся не везде.

Дороги ужасные, особенно в частном секторе. Чтобы не голословить, съемочная группа проверила информацию на своих колесах. И вот улица с симпатичным названием Фруктовая – ответвление от одной из центральных дорог Жодино.

Яма на яме. Если двигаться черепашьим шагом, колеса останутся на месте, хотя по подвеске будут вопросы. Местные жители занимаются ямочным ремонтом своими силами, и в ход идет все, даже строительный мусор. Установив крайний срок 9 мая, Президент предложил привлекать к ремонту близлежащих дорог и местных жителей. Как видим, водители сами заинтересованы ездить с комфортом, но…

Не допроситься грейдер, не говоря про какую-то крошку, щебенку. Это вопрос к местным органам власти. Они же определяют приоритетность дорог, которые необходимо восстановить в первую очередь. Опять же, учитывается не только нынешнее состояние полотна, но и его повседневная загруженность. Говоря проще, недостатки устранят, но придется подождать. По щелчку пальцев такие задачи не решаются.