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Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы

05 мая 2024 17:43
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Беларусь готовится встречать День Победы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 9 Мая для нашей страны – особый день. Повод, чтобы еще раз задуматься об истинных ценностях, за которые боролись наши предки и которые приходится отстаивать сейчас и нам. Хорошо, что не с оружием в руках.

Но ментальные войны никто не отменял. Итоги Второй мировой стараются переписать, а к славе победителей не то что, простите, примазаться, а вовсе присвоить себе чужой подвиг. Это больше касается США, конечно, которые считают, что это Америка победила во Второй мировой. Ну, и союзники немного помогли. Конечно, с каждым годом все сложнее сохранить истинный ход тех событий. Ветеранов становится все меньше. По последним данным Минтруда, в середине 2023 года в Беларуси проживало всего полторы тысячи ветеранов. Их средний возраст составляет 100 лет. Но чем старше солдаты Победы, тем больше заботы и внимания им старается оказывать государство. В 2024 году, к примеру, увеличили денежные выплаты в честь Дня Победы и 80-летия освобождения Беларуси.

Но наша помощь измеряется, конечно, не только деньгами. На неделе доказательство этому нашли и наши корреспонденты и в преддверии праздника вместе с волонтерами нанесли ветеранам дружественные визиты.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-1

Ребята из 7-й витебской гимназии – частые гости в доме Евдокии Колосовой. Всегда готовы помочь с доставкой продуктов. Если что-то сломалось, починят. В кругу пионеров и волонтеров бывшая малолетняя узница встречает и праздники. В программе дружественного визита в преддверии 9 Мая – слова благодарности за Победу и восстановленный город в рифмованных строчках.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-4

В любом краю любой страны ребята не хотят войны, им в жизнь вступать придется скоро, им нужен мир, а не война.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-7

На пожелтевшей от времени черно-белой фотографии малышка Евдокия на фоне лагерного барака. Ей было чуть больше двух, когда семью отправили на принудительные работы в Брюссель. Уникальный снимок сделан немецким комендантом, который без какого-либо сочувствия наблюдал за тем, как голодный ребенок часами ждет на улице возвращения матери и сестер.

Лидия Петровна вспоминает, когда их освободили американские войска, людям предлагали поехать в любую европейскую страну и даже на другой континент. Но практически никто не согласился – пленные мечтали вернуться в Советский Союз и снова увидеть родные места.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-10

Глеб Николаев, учащийся гимназии № 7 им. П.Е. Кондратенко Витебска:
Слыша истории о тех страшных событиях из уст узников, малолетних ветеранов, все эти события наиболее красочно укладываются в памяти. И дабы не допустить повторения, мы должны определенно делать какие-то выводы. На нас, молодое поколение, сейчас возлагается ответственность за следующие поколения.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-13

Евдокия Колосова, бывшая малолетняя узница:
Мы построили фундамент независимости нашей Беларуси, а вам суверенитет сохранить, умножить и приумножить все это.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-16

Услышать о той далекой войне из уст очевидцев, вместе с ними прочувствовать боль потерь и триумф героизма – теперь эта возможность делается редкой. И особенно ценной.

Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы-19

Анна Корольчук, корреспондент:
С каждым годом их становится все меньше. Сегодня в Беларуси проживает чуть более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны, тех, кто сражался и вышел победителем. Своим настоящим – мирным небом и независимостью – мы обязаны именно им.

Подробности в сюжете.

# Ветеран войны # общество # Анна Корольчук

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