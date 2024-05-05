Окружены вниманием и заботой. Ветераны ВОВ получают подарки и поздравления ко Дню Победы

Беларусь готовится встречать День Победы, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. 9 Мая для нашей страны – особый день. Повод, чтобы еще раз задуматься об истинных ценностях, за которые боролись наши предки и которые приходится отстаивать сейчас и нам. Хорошо, что не с оружием в руках.

Но ментальные войны никто не отменял. Итоги Второй мировой стараются переписать, а к славе победителей не то что, простите, примазаться, а вовсе присвоить себе чужой подвиг. Это больше касается США, конечно, которые считают, что это Америка победила во Второй мировой. Ну, и союзники немного помогли. Конечно, с каждым годом все сложнее сохранить истинный ход тех событий. Ветеранов становится все меньше. По последним данным Минтруда, в середине 2023 года в Беларуси проживало всего полторы тысячи ветеранов. Их средний возраст составляет 100 лет. Но чем старше солдаты Победы, тем больше заботы и внимания им старается оказывать государство. В 2024 году, к примеру, увеличили денежные выплаты в честь Дня Победы и 80-летия освобождения Беларуси.