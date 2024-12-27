Игуменья Гавриила: «Бог терпеливых любит». Разговор с настоятельницей женского монастыря

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Гродно игуменья Гавриила.

«Мое детство прошло на глазах этих монахинь»

Игуменья Гавриила, настоятельница Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря Гродно:

Родилась я в городе Саратове. Это прекрасный город в России, на замечательной русской реке Волге. И через некоторое время мы переехали с мамой и с няней на родину моего дедушки. А дедушка родом из Гродно. Переезд в Беларусь. Сначала мы были на родине дедушки – это Щучин. Мама ездила часто в Жировичский монастырь, меня оставляла с няней. И как раз получается, что это пришлось на время, когда закрылся Гродненский Рождество-Богородичный женский монастырь. Монахинь перевезли в единственный оставшийся открытым Жировичский мужской монастырь. Казалось бы, по каноническим законам и по этическим не совсем это правильно, чтобы в мужском монастыре были и монахи, и монахини, потому что это не полагается по уставу. Но монахини гродненские как бы вдохнули жизнь Жировичской обители. Сразу же в порядок были приведены и грядки, и сад, и в храме порядок, и песнопения, и чтения, и шитье. Все наладилось. Было такое в советской власти, и тогда БССР, устремление, чтобы все монастыри закрыли. Жировичский известный закрывать не будем, но он самоликвидируется. Там было несколько монахов, уже престарелых. Вот, они умрут, прописывать больше никого не разрешалось, принимать никого не разрешалось, в скорости и семинария закрылась, то есть не принимали ребят на учебу, семинарию. И вот Господь так промыслительно… Казалось бы, нет худа без добра, через такую боль, страдания для одних сделал утешение другим.

Игуменья Гавриила:

Мое детство как раз прошло на глазах этих монахинь. Они были моими подружками. Они меня очень многому научили в жизни. И даже терпению научили. И говорили: смотри, что Бог терпеливых любит.

О том, как стала настоятельницей Гродненской обители

Игуменья Гавриила:

Закончив 10-й класс, я уехала в Ленинград, чтобы продолжать учебу, чтобы поступить в медицинский институт, это был 1975 год. Я приехала через какое-то время в Жировичи опять. Был праздник Жировичской иконы Божьей Матери. Владыка Филарет меня пригласил, усадил, просто как отец. Не то что вот так важно, а как отец. «Ну, как дела там у тебя? Как ты там?» и так далее. «А ты можешь помочь матушке игуменье Евфросинии?» Я говорю: «Владыка, я надеюсь, что я могу» – «Но я тебя очень прошу, помоги ей, пожалуйста». И вот как-то у нас так завязались отношения. Я помогла матушке Евфросинии с консультацией и так далее. И потом, когда я уже из Ленинграда уехала в Ригу, поступила в Рижский монастырь. Несколько лет прожила в Риге. И владыка, зная меня, попросил митрополита Леонида Рижского отдать меня ему на послушание в Москву. В Иерусалим меня отправил. Несла послушание в Иерусалиме. Потом вернулась, когда командировка закончилась, в Москву. Отдел внешней церковной связи возглавлял архиепископ Кирилл. И владыка Филарет ему сказал, что обратите внимание на эту монахиню Гавриилу. И владыка Кирилл оставил меня в Москве, и я у него несла послушание личного секретаря 1 год и 10 месяцев. Но владыка Филарет потом меня все-таки решил забрать в Беларусь, в Гродно. Так вот я с 10 мая 1992 года являюсь настоятельницей Гродненской обители. «Задача пастырей – утешать людей»

Игуменья Гавриила:

Это и отец, и советчик, и друг. То есть тот человек, который нигде тебя не унижает ни в чем. Он всегда во всем пытается в человеке найти доброе. Это человечище, который действительно родом из России, чистокровный русский человек, но так полюбил Беларусь, что в своем завещании написал «Прошу похоронить меня в Жировичском монастыре, за Крестовоздвиженской церковью». В словах его завещания заключается вся его жизнь, жизнь милостивого отца. Жизнь отца, который любит своих детей, – он прощает их. Очень редко Владыка мог кого-то строго наказать. Нужно было действительно провиниться. Владыка старался всегда увещевать. Когда к нему приходили молодые священники или студенты, будущие священники, и говорят: «Владыка, а что главное в пасторской жизни?» И он вспоминал слова всероссийского духовника, известного архимандрита Кирилла Павлова из Сталинграда. Он в Троицкой Сергиевой Лавре был. И он говорит: задача пастырей – утешать людей. «За что я люблю Беларусь?»