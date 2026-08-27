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Лукашенко направил соболезнования Председателю КНР и Президенту Непала в связи с последствиями паводка

27 августа 2026 13:53
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Разрушительный удар стихии в Гималаях. В Беларуси с глубокой скорбью узнали о трагических последствиях масштабного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе КНР. Соболезнования Председателю Китайской Народной Республики и Президенту Непала направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнования Председателю КНР и Президенту Непала в связи с последствиями паводка-2

По данным властей обеих стран, на этот час подтверждена гибель 353 человек. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника, спровоцировавшее мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты. 

Среди жертв – более тысячи пропавших без вести, много иностранных паломников и туристов. В их числе есть и гражданка Беларуси. Масштаб разрушений в зоне бедствия колоссальный. Селевые потоки уничтожили десятки жилых домов, ключевые автотрассы, мосты и гидроэлектростанции.

Лукашенко направил соболезнования Председателю КНР и Президенту Непала в связи с последствиями паводка-4

Джанак Бахадур, житель Непала:
Наводнение обрушилось внезапно и взорвалось как бомба. Издалека река казалась небольшой, но внезапно она вышла из берегов и пронеслась по этому месту.

В Гималаях продолжается масштабная поисково-спасательная операция, главная задача которой – поиск выживших. Работам угрожает риск прорыва горного озера, за уровнем воды в котором круглосуточно следят гидрологи.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Непал # Беларусь-Китай

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