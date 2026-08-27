Лукашенко направил соболезнования Председателю КНР и Президенту Непала в связи с последствиями паводка

Разрушительный удар стихии в Гималаях. В Беларуси с глубокой скорбью узнали о трагических последствиях масштабного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе КНР. Соболезнования Председателю Китайской Народной Республики и Президенту Непала направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным властей обеих стран, на этот час подтверждена гибель 353 человек. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника, спровоцировавшее мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты.

Среди жертв – более тысячи пропавших без вести, много иностранных паломников и туристов. В их числе есть и гражданка Беларуси. Масштаб разрушений в зоне бедствия колоссальный. Селевые потоки уничтожили десятки жилых домов, ключевые автотрассы, мосты и гидроэлектростанции.