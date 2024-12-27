Роман Головченко посетил Волковысское ОАО «Беллакт»

Объем производства сухого детского питания в Волковыске вырастет вдвое – там планируют построить еще один цех. С ходом реализации инвестиционного проекта во время рабочей поездки в Гродненскую область ознакомился премьер-министр Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас идет закупка оборудования, которое позволит выпускать предприятию 15 тысяч тонн продукции. Дополнительно будут созданы 60 рабочих мест. Завершить реализацию проекта и запустить цех планируют в 2027 году.

Виталий Лупик, генеральный директор Волковысского ОАО «Беллакт»:

Мы перерабатываем сейчас 280 тысяч тонн молока в год, дополнительно нам это прибавит 100 тысяч тонн молока, соответственно, так как мощности нашего предприятия уже загружены довольно-таки плотно, это позволит нам на ближайшее будущее иметь запас по переработке молока.

В рамках рабочей поездки премьер-министр посетил также Волковысский детский дом и поздравил воспитанников и педагогов с наступающими новогодними праздниками.