«Во главе всего стоит дисциплина»: Рогожник рассказал о темпах развития АПК Витебской области
Должно быть честно и справедливо: Александр Лукашенко обозначил главный принцип работы инвесторов в АПК. В ходе совещания по отдельным вопросам социально‑экономического развития особое внимание было уделено модернизации сельского хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для региона ранее утвердили четкий антикризисный план: от точечного финансирования до серьезных кадровых перестановок. Стратегия проста: отстающие хозяйства передают сильным собственникам. Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт».
Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного его развития. Позиция Президента – передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес‑планы и гарантированные инвестиции.
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Без внимания не осталась и дальнейшая судьба агропромышленного комплекса Дубровенского района. Правительство совместно с Витебским облисполкомом предложили передать 10 местных хозяйств, а также предприятие «Витебский бекон» под управление группы компаний «Серволюкс». Условия работы с инвестором должен отрегулировать новый Указ Президента.
Также на совещании Александр Лукашенко коснулся новой практики, внедренной по его поручению в период уборочной кампании. Речь идет о направлении недобросовестных работников АПК на военные сборы. Такой подход себя полностью оправдал.
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Соблюдать баланс между человеческим отношением к кадрам и строжайшей дисциплиной на производстве. Этот ориентир главы государства остается ключевым. О том, что безусловный технологический порядок и грамотные управленческие подходы уже приносят ощутимые результаты, по итогам совещания у Президента заявил председатель Витебского облисполкома.
Александр Рогожник, председатель Витебского облисполкома:
Президент абсолютно прав в том, что дисциплина стоит во главе всего. И у нас есть хозяйство, например, в Оршанском районе, которое получает урожай в 74 центнера с гектара, и абсолютно эффективно, и дает молока больше, чем любое другое хозяйство в стране. Здесь нельзя говорить о том, что у нас там вот низкая балльность земли, еще что-то. Вопрос в одном – в соблюдении сроков, технологий и в добросовестном отношении к делу. И растить можно урожай и получать везде. Во главе любого дела стоит человек; можно купить самое современное оборудование, но без человека ничего быть не может. А результаты уже есть. Мы вторые в стране по заготовке кормов. Мы уже построили все телятники, которые были определены главой государства. Уже посеяли 120 % озимого рапса, фактически тоже первые в стране. И таких примеров уже достаточно много.
Президент ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать высокие урожаи исключительно за счет интенсификации производства. При этом Александр Лукашенко потребовал кардинально пересмотреть подходы к субсидированию агросектора. Государственная поддержка обязана быть соизмеримой с реальными результатами работы каждого хозяйства.