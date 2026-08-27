«Во главе всего стоит дисциплина»: Рогожник рассказал о темпах развития АПК Витебской области

Должно быть честно и справедливо: Александр Лукашенко обозначил главный принцип работы инвесторов в АПК. В ходе совещания по отдельным вопросам социально‑экономического развития особое внимание было уделено модернизации сельского хозяйства Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для региона ранее утвердили четкий антикризисный план: от точечного финансирования до серьезных кадровых перестановок. Стратегия проста: отстающие хозяйства передают сильным собственникам. Так, Оршанский мясокомбинат перешел под контроль агрокомбината «Дзержинский». Ряд сельхозорганизаций закреплен за холдингом «Савушкин продукт». Кроме того, заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного его развития. Позиция Президента – передавать отстающие предприятия готовы только под реальные бизнес‑планы и гарантированные инвестиции. «Продавать как свои»: Лукашенко предупредил об ответственности за продажу предприятий.

Без внимания не осталась и дальнейшая судьба агропромышленного комплекса Дубровенского района. Правительство совместно с Витебским облисполкомом предложили передать 10 местных хозяйств, а также предприятие «Витебский бекон» под управление группы компаний «Серволюкс». Условия работы с инвестором должен отрегулировать новый Указ Президента. Также на совещании Александр Лукашенко коснулся новой практики, внедренной по его поручению в период уборочной кампании. Речь идет о направлении недобросовестных работников АПК на военные сборы. Такой подход себя полностью оправдал. «Я не поверил»: Лукашенко поделился результатами направления нерадивых сельхозработников в армию.

Соблюдать баланс между человеческим отношением к кадрам и строжайшей дисциплиной на производстве. Этот ориентир главы государства остается ключевым. О том, что безусловный технологический порядок и грамотные управленческие подходы уже приносят ощутимые результаты, по итогам совещания у Президента заявил председатель Витебского облисполкома.