«Нет невыполнимых задач». Гендиректор Гродненского мясокомбината рассказал о целях и успехах предприятия

Новости Беларуси. Власти Германии предложили своим жителям потреблять не более 10 граммов мяса в сутки. Это бутерброд с колбасой раз в три дня или сарделька раз в десять дней. Но ни немцы, ни другие европейцы идею не поддерживают. Не готовы люди есть сою и оказаться от мясных деликатесов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Фото: ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Пример – Гродненский мясокомбинат. В прошлом месяце здесь поставили абсолютный рекорд по объему выпуска готовой продукции: больше 4 тысяч тонн за месяц. И съедают такое количество далеко не только белорусы. Прошутто, ветчина Пармская, буженина с чесноком, рулька в брусничном маринаде, белорусский хамон – сегодня это уже равно Гродненский мясокомбинат. Из новинок. Расширена итальянская линейка: колбасы Пьемонте, Ветричина, Мариола. А сырокопченая Коппа Итальяно на выставке «Продэкспо» в Москве и вовсе стала титулованной – удостоена медали за импортозамещение.

Фото: ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Олег Иванов, генеральный директор Гродненского мясокомбината:

Я точно уверен, что нет таких невыполнимых задач. И тот слоган для нашего предприятия, который давно уже звучит, как «норма не должна быть подвигом» – это не пустые слова, это действительно так оно и есть. На сегодняшний момент наша задача конкретная и понятная всем – это продовольственная безопасность страны и накормить людей. С чем мы справляемся, и делаем, мне кажется, качественно и с огромным удовольствием. Поэтому какие бы ни были задачи в тоннах в экспортной выручке, в рублях – это всего лишь цифры. Для меня самое главное, чтобы имидж предприятия, который долгое время завоевывался, продолжал таким и быть, чтобы мы были узнаваемы в нашей стране и за пределами благодаря главе нашего государства.

Фото: ОАО «Гродненский мясокомбинат»