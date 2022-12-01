Прямой эфир

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной

01 декабря 2022 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совсем недавно Елизавета Пархимович заняла призовое место в областном этапе «Каляднай Зоркі». За процессом создания миниатюрных кукол в программе «Минщина» на СТВ понаблюдала и наш корреспондент Дарья Седун.

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной-1

– Рома, у тебя получается?
– Да.

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной-4

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной-6

Каждый вечер в кабинете весело и шумно – идет творческий процесс. Ребята рисуют эскизы, лепят, запекают и даже шьют. Необычные игрушки они создают в рамках курса «Авторская кукла». Основной материал, с которым здесь работают, яркая полимерная глина.

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной-9

Дарья Седун, корреспондент:
Полимерная глина – мягкий и пластичный материал, который похож на пластилин. Главное отличие – после запекания поделка становится твердой и прочной. Это позволяет создавать настоящие шедевры: елочные игрушки, куклы и даже украшения.

Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной-12

И если небольшую елочку слепить может практически каждый, то для создания миниатюрных украшений нужна сноровка. Лиза Пархимович занимается лепкой из полимерной глины уже 4 года. За это время не раз становилась победителем различных конкурсов. Совсем недавно ее работа заняла призовое место в областном этапе «Каляднай Зоркі». Ждет результатов и на республике.

Подробнее в видеоматериале.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хобби # общество # Дарья Седун # Елизавета Пархимович # Марина Курлович # Лилия Курлович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?
01 декабря 2022 13:53

Нужно составлять зерновую смесь. Как смастерить кормушку и чем её наполнить?

«Мода на книги возрастает». Узнали в библиотеках, много ли читателей к ним приходит
01 декабря 2022 13:46

«Мода на книги возрастает». Узнали в библиотеках, много ли читателей к ним приходит

Хренин: я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнётся война, непосредственной подготовки нет
01 декабря 2022 13:30

Хренин: я не хочу, чтобы кто-то пугался, что завтра начнётся война, непосредственной подготовки нет