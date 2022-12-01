Игрушки и куклы из пластика. Как правильно работать с полимерной глиной

Новости Беларуси. Совсем недавно Елизавета Пархимович заняла призовое место в областном этапе «Каляднай Зоркі». За процессом создания миниатюрных кукол в программе «Минщина» на СТВ понаблюдала и наш корреспондент Дарья Седун.

– Рома, у тебя получается?

– Да.

Каждый вечер в кабинете весело и шумно – идет творческий процесс. Ребята рисуют эскизы, лепят, запекают и даже шьют. Необычные игрушки они создают в рамках курса «Авторская кукла». Основной материал, с которым здесь работают, яркая полимерная глина.

Дарья Седун, корреспондент:

Полимерная глина – мягкий и пластичный материал, который похож на пластилин. Главное отличие – после запекания поделка становится твердой и прочной. Это позволяет создавать настоящие шедевры: елочные игрушки, куклы и даже украшения.