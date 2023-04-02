Играют на пианино, занимаются дзюдо, побеждают в олимпиадах. Как в Беларуси живут дети с аутизмом?

Новости Беларуси. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. С тех пор как мир узнал об этом психическом и психологическом расстройстве, количество людей, имеющих подобные нарушения, стремительно выросло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня можно уверенно сказать, что каждый сотый житель планеты – это человек с аутизмом. Как их принимает общество и что делать родителям детей с подобным диагнозом? Выясняла Анна Корольчук.

Платон учится в 4 классе, любит играть на пианино, читать, кататься на велосипеде и заниматься дзюдо. Все эти обычные увлечения для 11-летнего мальчика особенно ценны, ведь он страдает от расстройства аутистического спектра.

Полина Ковальчук, жительница Гомеля:

Эти дети способны жить в обществе на таких же самых правах, иметь такие же увлечения, как обычные дети.

Инклюзия для них начинается прежде всего в семье. Застигнутые врасплох диагнозом «аутизм», родители часто падают духом и не знают, что делать. Помогают им специалисты реабилитационных и ресурсных центров. «Мы должны помочь каждому». 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (подробнее здесь).

В Гомельском городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обучаются 15 детей с аутизмом, еще 150 получают помощь специалистов. С ребятами занимаются дефектологи и психологи, учат контактировать с социумом. Родителям же объясняют, как нужно подавать информацию особенному ребенку и без слов понимать его потребности.

Анна Корольчук, корреспондент:

2 апреля все зажигается синим. Именно этот цвет выбрали как символ аутизма. Дело в том, что расстройство аутистического спектра у мальчиков встречается в 5 раз чаще, чем у девочек. Поэтому обозначая себя таким значком или синей лентой, вы говорите: я знаю про аутизм и принимаю таких людей.

Елену Ананьеву можно назвать национальным борцом за права детей-аутистов. Ее сын Алексей учится в обычной школе, ходит по подиуму на Неделе моды и побеждает в олимпиадах по информатике. Пример их семьи дает надежду и другим родителям, что при правильном подходе возможно многое.