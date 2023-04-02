«У нас есть разработки мирового уровня». В Гомеле будут выпускать промышленную электронику

Новости Беларуси. Как подчеркнул в Послании Президент, импортозамещение и повышение доли инновационного производства – задачи важнейшие. Мы не прогнулись под западные санкции, а получили мощный толчок для развития своего производства и стартапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уход зарубежных гигантов в сфере микроэлектроники и It-сферы дал шанс небольшим компаниям зазвучать не только на национальном уровне, но и на российском рынке. К примеру, новый резидент Гомельского технопарка будет заниматься выпуском промышленных контроллеров, управляемых искусственным интеллектом. Эта ниша освободилась совсем недавно.

Андрей Бобович, директор Агентства развития и содействия инвестициям:

Мы сегодня слышим, и Президент это подчеркнул, что у нас есть разработки мирового уровня на основе искусственного интеллекта и за этим будущее. Поэтому этим нашим разработкам мы придаем первостепенное значение. Было интересно услышать, что на ближайшее время особый приоритет будет отдан белорусскому софту, разработкам в области технологий. И это то, что необходимо нам сделать именно сейчас.