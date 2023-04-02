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«Нам удалось пройти творческий путь». В Большом театре состоялся концерт ко Дню единения народов Беларуси и России

02 апреля 2023 09:01
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Новости Беларуси. Торжественный концерт «Музыка без границ», приуроченный ко Дню единения народов Беларуси и России, собрал в Минске музыкантов двух стран. Проведению мероприятия в 2023 году послужил и еще один приятный повод – 150-летие со дня рождения известного композитора Сергея Рахманинова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Нам удалось пройти творческий путь». В Большом театре состоялся концерт ко Дню единения народов Беларуси и России-1

В Большом театре Беларуси звучали лучшие голоса нашей страны. Исполняли композиции Рахманинова, чье творчество лежит в основе русской и белорусской симфонической музыки. Жемчужиной концерта и сюрпризом для гостей стал сольный балетный номер. Оркестром руководил приглашенный маэстро из Москвы.  

«Нам удалось пройти творческий путь». В Большом театре состоялся концерт ко Дню единения народов Беларуси и России-4

Алексей Богорад, дирижер Большого театра России:  
Это мой первый приезд в Минск и первое знакомство с замечательным коллективом, с оркестром Большого театра Беларуси. И я, честно говоря, немного волновался перед первой репетицией. Но дальше в течение этих дней, мне кажется, что нам удалось пройти творческий путь и мы объединились ради той музыки, которую будем исполнять.  

Специальным гостем концертной программы в этом году стал народный артист России Сергей Ролдугин.  

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# Концерт в Минске # общество

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