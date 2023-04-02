«Мы должны помочь каждому». 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма

Новости Беларуси. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. С тех пор как мир узнал об этом расстройстве психического и психологического развития, количество людей, имеющих подобные нарушения, стремительно выросло. Сегодня можно уверенно сказать, что каждый сотый житель планеты – это человек с аутизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 400 детей в Беларуси сегодня имеют такой диагноз. Инклюзия для них начинается прежде всего в семье. За помощью родители обращаются к специалистам реабилитационных и ресурсных центров.

Ирина Андрейчикова, директор Гомельского городского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

Они приходят к нам еще совершенно маленькие. Мамы не знают, что с ними делать, как с ними общаться, чтобы наладить какие-то коммуникации. И здесь мы включаемся нашей командой постепенно. И уже маленькими шажками через какой-то период мы видим результат.

В Гомельском городском центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обучаются 15 детей с аутизмом, еще 150 занимаются с дефектологами и психологами. Здесь же проводят курсы и тренинги для будущих учителей и медиков, разрабатывают специальные пособия и развивающие игры.

Елена Ананьева, жительница Гомеля:

9,5 % детей с нарушениями в Республике Беларусь, а это почти каждый десятый ребенок имеет нарушения. Поэтому мы должны сделать не только жизнь этого ребенка лучше, а повысить качество и уровень жизни семьи, где он воспитывается. Мы должны помочь каждому.