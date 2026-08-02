Лукашенко: все можем – если есть дисциплина. Итоги командировки Президента в Брестскую область

Рабочая поездка Президента в Брестскую область стала главной темой программы «Неделя». И эта командировка не столько отчет о достижениях – хотя на юго-западе страны есть чем похвастаться – от главы государства мы услышали о новых требованиях к регионам. В центре внимания две ключевые сферы – промышленность и АПК, на которые опирается региональная экономика. И в обоих случаях главный вопрос один: насколько эффективно работает система.

Уборочная страда – это время интенсивных поездок Президента в поля, а значит, в регионы. У Лукашенко не кабинетный стиль управления, а появление главы государства задает темп жніву. Мы все умеем делать лучше Запада, но если есть дисциплина – Лукашенко. В этом году в первым уборочном турне Первого стал первый регион. Емкие доклады губернатора и профильного министра. Тест для пресс-подборщика, госнаграды и подарок Президенту. Итоги визита Лукашенко в Березовский район подводим здесь. Если Первый работает на западе, то обычно располагается в Беловежской пуще. А с облета территории сразу начинается разбор полета.

Среди отраслей есть некая ревность, кому больше внимания уделяет Президент. Да, Лукашенко при всем своем бэкграунде международного лидера не отрывается от родной земли. Это в сердце. Но в президентской повестке все расставлено по местам. В Беловежской пуще надо наводить порядок – Лукашенко. Эта двухдневная командировка в Брестскую область началась с инспекции промышленного потенциала. Тем более от назначения генерала от промышленности Петра Пархомчика на должность губернатора Брестской области Президент ожидает расцвета индустриального сектора региона.

Слава Брестского лампового завода угасла в постсоветский период, а вскоре лампочка Ильича вообще уйдет в музейное прошлое. Но главе государства ко всему есть дело. И даже до производства в 200 человек. Сильные регионы – сильная страна! Подвели итоги рабочей поездки Лукашенко в Брестскую область здесь. Эта поездка – попытка пролить свет на ситуацию. Лампы накаливания – это 11 % от общего объема, в остальном – светодиоды. Их три вида: LED-линейка, светодиодные нити и светодиодные модули. А производительность на предприятии увеличили в семь раз. Но сколько здесь своего? Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод.

Первый прошелся по цехам. Модернизация началась, но требуется ускорение. Товар востребован всегда внутри страны, неплохой спрос на зарубежных рынках. А ежегодный спрос Союзного государства порядка 350 миллионов светодиодных ламп разных моделей и назначения. Зеленый свет светодиоду не только из-за европейского тренда на зеленую экономику. Президент озвучил три главных тезиса. Первая – борьба с контрафактом. В Беларуси, стране, где есть знак качества, потребитель из-за недобросовестного импорта по-прежнему сталкивается с контрафактом. Обещания на упаковке не соответствуют содержимому. Президент обрисовал основные контуры стратегии развития БЭЛЗ.