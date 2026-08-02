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От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?

02 августа 2026 17:22
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Беларусь продолжает искать партнеров. В сторону Запада смотрим – это наши соседи, но и без них справляемся. Сегодня наши взгляды в основном обращены на Глобальный Юг. Азия, Африка, Ближний Восток – за этими регионами – будущее. Это все понимают, а потому и конкуренция там высокая. 

В программе «Неделя» пообщались с главами белорусских дипмиссий за рубежом и узнали, как справляются наши дипломаты и какие терра инкогнита пытаются внести в список партнеров.

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?-2

Церемония вручения верительных грамот – это не просто красивый ритуал. Это официальный запуск новых экономических и политических треков.

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Беларусь открыта для совместных проектов. В последнее время наш вектор все больше смещается в сторону Глобального Юга, что подтверждает и география нового посольского пула.

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Минску есть что предложить. Для партнеров из Азии – высокотехнологичную кооперацию и машиностроение, из Африки – комплексные решения в продовольственной безопасности, и с Латинской Америкой у нас намного больше общего, чем кажется. Политический вектор определен. Теперь слово за послами. Именно им предстоит наполнять эти договоренности реальными цифрами.

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?-4

А это уже про наш экспорт, который уверенно прокладывает путь на Восток. На неделе Беларусь и Узбекистан связал первый прямой грузовой поезд. 

Состав загружен под завязку. Древесина, комбикорма, продукты питания – все это основа нашего экспорта. Но придется набрать скорость, если хотим успеть с теми задачами, которые поставили президенты Лукашенко и Мирзиёев. 

Во время их последней встречи в Минске прозвучал тезис, что нужно удвоить товарооборот. Задача ясна, отмечает наш посол в Узбекистане, но и не скрывает, что справиться будет непросто. Придется подключить фантазию, что называется. 

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От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?-6

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане и Афганистане по совместительству:
Надо идти в другие направления, которые для нас, может быть, еще год, два, три назад не были вообще потенциальными направлениями для работы Беларусь – Узбекистан, а сегодня они открываются. Ну например, новое направление – энергетика. От атомной, где у нас есть огромный опыт и наши компетенции сегодня однозначно востребованы в Узбекистане. Все, что касается сегодня беспилотной авиации, применения ее в сельском хозяйстве, для определенных логистических действий.

Но в целом с Узбекистаном вопросов нет. Ташкент – ключевой партнер Минска в Центральной Азии. А вот Афганистан для нашей дипломатии по большей части – терра инкогнита.

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?-8

Александр Огородников:
Как это говорят? Открываем букварь, начинаем с буквы А и начинаем взаимодействие со страной. В первую очередь, потому что большое число населения. И это говорит о том, что рынок, соответственно, емкий. Рынок готов работать по очень многим видам той продукции, которая традиционно для нас, для белорусов, составляет экспортную составляющую. 

Если в Кабуле Минск оперативно ловит рыночную конъюнктуру, то в Пекине играет в высшей лиге стратегического планирования. Наш товарооборот приближается к 9 миллиардам долларов, а статус «всепогодного партнерства» подкреплен новой президентской директивой, которая требует от МИД и реального сектора не просто торговать, а переходить к глубокой технологической кооперации. 

От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?-10

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
В основе этой работы – конкретные проекты практически по ключевым отраслям нашей экономики. Проекты связаны с глубокой переработкой сырья, деревопереработкой, переработка молочных продуктов.

Китайский рынок – один из самых сложных в мире. Высокая конкуренция, требовательный покупатель. Просто качества в составе товаров уже недостаточно. Продукцию нужно уметь еще и продвигать.

Александр Червяков:
Если мы есть в телефоне китайском, то мы есть на рынке. С этого нужно начинать. Это первый элемент, а второй элемент – элемент упаковки. Мы должны свою качественную продукцию упаковывать в красивые дизайнерские вещи. Тогда мы действительно будем в рынке, будем в тренде и так далее. Ну и, конечно, реклама через блогеров, нахождение на электронных площадках – это является ключевым элементом успешной торговли в Китае.

Подробнее смотрите в видео.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Шавкат Мирзиеев # Александр Червяков # Александр Огородников

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