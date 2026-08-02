От Азии до Африки. Как Беларусь выстраивает партнерство со странами Глобального Юга?

Беларусь продолжает искать партнеров. В сторону Запада смотрим – это наши соседи, но и без них справляемся. Сегодня наши взгляды в основном обращены на Глобальный Юг. Азия, Африка, Ближний Восток – за этими регионами – будущее. Это все понимают, а потому и конкуренция там высокая. В программе «Неделя» пообщались с главами белорусских дипмиссий за рубежом и узнали, как справляются наши дипломаты и какие терра инкогнита пытаются внести в список партнеров.

Церемония вручения верительных грамот – это не просто красивый ритуал. Это официальный запуск новых экономических и политических треков. Президент Беларуси принял верительные грамоты послов девяти государств Беларусь открыта для совместных проектов. В последнее время наш вектор все больше смещается в сторону Глобального Юга, что подтверждает и география нового посольского пула. Лукашенко: Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства Минску есть что предложить. Для партнеров из Азии – высокотехнологичную кооперацию и машиностроение, из Африки – комплексные решения в продовольственной безопасности, и с Латинской Америкой у нас намного больше общего, чем кажется. Политический вектор определен. Теперь слово за послами. Именно им предстоит наполнять эти договоренности реальными цифрами.

А это уже про наш экспорт, который уверенно прокладывает путь на Восток. На неделе Беларусь и Узбекистан связал первый прямой грузовой поезд. Состав загружен под завязку. Древесина, комбикорма, продукты питания – все это основа нашего экспорта. Но придется набрать скорость, если хотим успеть с теми задачами, которые поставили президенты Лукашенко и Мирзиёев. Во время их последней встречи в Минске прозвучал тезис, что нужно удвоить товарооборот. Задача ясна, отмечает наш посол в Узбекистане, но и не скрывает, что справиться будет непросто. Придется подключить фантазию, что называется. Лукашенко и Мирзиёев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве Беларуси и Узбекистана

Александр Огородников, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане и Афганистане по совместительству:

Надо идти в другие направления, которые для нас, может быть, еще год, два, три назад не были вообще потенциальными направлениями для работы Беларусь – Узбекистан, а сегодня они открываются. Ну например, новое направление – энергетика. От атомной, где у нас есть огромный опыт и наши компетенции сегодня однозначно востребованы в Узбекистане. Все, что касается сегодня беспилотной авиации, применения ее в сельском хозяйстве, для определенных логистических действий. Но в целом с Узбекистаном вопросов нет. Ташкент – ключевой партнер Минска в Центральной Азии. А вот Афганистан для нашей дипломатии по большей части – терра инкогнита.

Александр Огородников:

Как это говорят? Открываем букварь, начинаем с буквы А и начинаем взаимодействие со страной. В первую очередь, потому что большое число населения. И это говорит о том, что рынок, соответственно, емкий. Рынок готов работать по очень многим видам той продукции, которая традиционно для нас, для белорусов, составляет экспортную составляющую. Если в Кабуле Минск оперативно ловит рыночную конъюнктуру, то в Пекине играет в высшей лиге стратегического планирования. Наш товарооборот приближается к 9 миллиардам долларов, а статус «всепогодного партнерства» подкреплен новой президентской директивой, которая требует от МИД и реального сектора не просто торговать, а переходить к глубокой технологической кооперации.