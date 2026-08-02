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О планах на «Юность» и подготовке к сезону – интервью с Сергеем Пушковым

02 августа 2026 17:40
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Минская «Юность» два года подряд завоевывала Кубок Салея, и столичных парней вел к победе Сергей Стась. В предстоящем сезоне Сергей Леонидович решил попробовать себя в «Бресте». А вот минчан возглавил титулованный Сергей Михайлович Пушков. 

Пригласили главкома в студию «Спорттаймера».

О планах на «Юность» и подготовке к сезону – интервью с Сергеем Пушковым-2

Юлия Силипицкая, ведущая:
Секрет ваших побед мы поняли – в жене, а вот секрет семейной жизни?

Сергей Пушков, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Взаимопонимание – самое главное. Поддержка друг друга всегда. Я встретил редкого человека, начиная от имени до всего остального. Талантливого, красивого, милого, любящего. И это для меня очень много значит.

Юлия Силипицкая:
Для нее профессия – музыка, для вас – спорт. Как может музыка и спорт жить под одной крышей?

Сергей Пушков:
Очень хорошо.

Юлия Силипицкая:
Вам нравится быть главным тренером или вы готовы просто быть в тренерском штабе?

Сергей Пушков:
Здесь большая ответственность у тебя. Ты ответственен за весь коллектив, особенно команду. Ты ее ведешь вперед, делаешь направление, как команда должна играть. 

Юлия Силипицкая:
Есть какие-то особенности спортсменов-хоккеистов, именно белорусов?

Сергей Пушков:
Я бы не увидел сильных отличий между хоккеистами. Просто идет от уверенности самих игроков, самого игрока, который приходит в команду, показывает свои сильные стороны. Это одно из самых главных. Уверенность должна быть. Самоуверенность – это лишнее. Вот уверенность должна быть.

Юлия Силипицкая:
Какие у вас планы на «Юность»?

Сергей Пушков:
Понятно, что это многократный чемпион, поэтому у него задачи все время одни: добиваться самых лучших результатов, быть наверху турнирной таблицы. Ну и, соответственно, чтобы игроки, которые находятся в команде, получили возможность развития и были лучше и лучше.

Подробнее в видео.

# Хоккей Беларуси # Сергей Пушков

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