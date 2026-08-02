О планах на «Юность» и подготовке к сезону – интервью с Сергеем Пушковым

Минская «Юность» два года подряд завоевывала Кубок Салея, и столичных парней вел к победе Сергей Стась. В предстоящем сезоне Сергей Леонидович решил попробовать себя в «Бресте». А вот минчан возглавил титулованный Сергей Михайлович Пушков.
Пригласили главкома в студию «Спорттаймера».
Юлия Силипицкая, ведущая:
Секрет ваших побед мы поняли – в жене, а вот секрет семейной жизни?
Сергей Пушков, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Взаимопонимание – самое главное. Поддержка друг друга всегда. Я встретил редкого человека, начиная от имени до всего остального. Талантливого, красивого, милого, любящего. И это для меня очень много значит.
Юлия Силипицкая:
Для нее профессия – музыка, для вас – спорт. Как может музыка и спорт жить под одной крышей?
Сергей Пушков:
Очень хорошо.
Юлия Силипицкая:
Вам нравится быть главным тренером или вы готовы просто быть в тренерском штабе?
Сергей Пушков:
Здесь большая ответственность у тебя. Ты ответственен за весь коллектив, особенно команду. Ты ее ведешь вперед, делаешь направление, как команда должна играть.
Юлия Силипицкая:
Есть какие-то особенности спортсменов-хоккеистов, именно белорусов?
Сергей Пушков:
Я бы не увидел сильных отличий между хоккеистами. Просто идет от уверенности самих игроков, самого игрока, который приходит в команду, показывает свои сильные стороны. Это одно из самых главных. Уверенность должна быть. Самоуверенность – это лишнее. Вот уверенность должна быть.
Юлия Силипицкая:
Какие у вас планы на «Юность»?
Сергей Пушков:
Понятно, что это многократный чемпион, поэтому у него задачи все время одни: добиваться самых лучших результатов, быть наверху турнирной таблицы. Ну и, соответственно, чтобы игроки, которые находятся в команде, получили возможность развития и были лучше и лучше.
Подробнее в видео.