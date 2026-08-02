Главком «Металлурга» определился с командой. Побывали на тренировке хоккеистов

Рулевой «Металлурга» Дмитрий Саяпин полностью сформировал свою дружину. И теперь парни должны оправдать доверие тренера. За пару дней до старта программа «Спорттаймер» побывала в Жлобине на тренировке.

Уверенная походка и суровый взгляд. Его большая часть жизни прошла на коньках, и он умеет решать много задач и сразу. Он поднимал победные кубки, но на односложный вопрос касательно самого себя стал думать.