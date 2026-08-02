Главком «Металлурга» определился с командой. Побывали на тренировке хоккеистов
Рулевой «Металлурга» Дмитрий Саяпин полностью сформировал свою дружину. И теперь парни должны оправдать доверие тренера. За пару дней до старта программа «Спорттаймер» побывала в Жлобине на тренировке.
Уверенная походка и суровый взгляд. Его большая часть жизни прошла на коньках, и он умеет решать много задач и сразу. Он поднимал победные кубки, но на односложный вопрос касательно самого себя стал думать.
Дмитрий Саяпин, главный тренер ХК «Металлург»:
Моя мечта? Подготовить команду к сезону. Не мечта, это задача наша. Моя задача как тренера, нашего тренерского штаба – подготовить команду к сезону, чтобы она была готова в любой ситуации сыграть правильно.
«Металлург» – четырехкратный обладатель Кубка Президента. В прошлом сезоне «волков» к титулу привел Дмитрий Саяпин. В новом сезоне коуч уже собрал дружину, состоящую из 30 парней – 9 новобранцев. Сегодня тенденция экстралиги – привлекать в команды собственных игроков.
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