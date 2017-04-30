Игорь Шуневич на открытии мотосезона-2017: дорожная безопасность для МВД является одним из приоритетов в работе

Новости Беларуси. Дорожная безопасность – один из важнейших приоритетов в работе Министерства внутренних дел Беларуси. Об этом заявил 30 апреля руководитель ведомства во время официального открытия в нашей стране мотосезона-2017. По словам Игоря Шуневича, на протяжении последних 10 лет количество погибших и раненых на дорогах республики стабильно снижается. Каждый год в среднем около сотни участникам дорожного движения удается сохранить жизнь, также на 300 человек меньше получают ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Мы выполнили все свои программы: программу «Минус 100» и прочие, в том числе региональные. Это позволило добиться того, что каждый год на дорогах погибает в среднем меньше людей, в среднем около 100 человек мы сохраняем жизни, и около 300 человек меньше получают ранения. Безусловно, мы готовы работать в любом сообществе, будь то байкеры, будь то автомобилисты, велосипедисты, пешеходы в том числе, чтобы прививать культуру между собой и общение в первую очередь во время движения, когда они являются участниками дорожного движения.

На этот раз в территорию активного отдыха и ярких шоу-программ превратилась площадка у минского Дома футбола. Многотысячная колонна байкеров из десятка стран прибыла туда от Кургана Славы, с рокотом проехав по столичным улицам. Для гостей праздника – соревнования, показательные выступления, мастер-классы, шоу летающих мотоциклов. А еще большая концертная программа, с десяток зон активности для взрослых и детей, памятные призы и приятные подарки.