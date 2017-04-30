«Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Мастер-класс по технике китайской живописи

Простота, красота, условность и стиль. Эти слова характеризуют китайскую живопись.

Рима Карачан, художник:

Дело в том, что китайские художники не рисуют с натуры. «Наблюдать, не рисуя, рисовать, не наблюдая». Это основной принцип китайской живописи. Картины создаются по памяти, художник рисует такой обобщенный образ природы, но на основе наблюдений, конечно. Это требует знание натуры и таких резких выразительных движений – они называются каллиграфическими штрихами. Вы не ослышались, этот вид рисования родился из каллиграфии.

Рима Карачан, художник:

Вообще, каллиграфия в Китае ценилась больше, чем живопись. Ее называли «музыкой для глаз». А живопись была такой служанкой каллиграфии. Сначала художник изучает каллиграфические штрихи, а потом на их основе рисует. Это очень похоже на то, как мы с вами учимся писать: мы сначала пишем крючочки, палочки, потом составляем слова, фразы, говорим. Так и здесь. Каллиграфических штрихов не так много – главных всего пять. На их основе складывается изображение. Оглянуться не успеешь, как из трех мазков получается птица, из пяти – нежный цветок, чуть больше – и у вас целая ветка удивительной красоты.

Александра Романовская, преподаватель студии свободного творчества:

это настолько непостижимо для нашего европейского ума, настолько далеко от нашей традиции, что просто завораживает. Осваиваешь и дальше идет построение картины. Настолько включается голова, настолько просветляется все внутри, расцветаете в улыбке и вы расслабленно рисуете. Александра верит, что китайская живопись сродни медитации. Здесь главное наблюдательность и открытость.

Александра Романовская, преподаватель студии свободного творчества:

Китайская живопись – это мы ходим, вдохновляемся, а, получив какой-то образ, рисуем этот образ. Там нет срисовывания, там нет повторений линий, глядя на объект. Там больше экспрессии, эмоций, передачи чувств, совсем другие законы рисования. Но вообще главное не это. Самое главное – это состояние, в которое ты входишь когда рисуешь. Однако, как и везде, здесь есть свои секреты техники. Иногда довольно необычные, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.