«Замечательно, что у нас дети при деле». Как юные железнодорожники Минска открыли очередной сезон
Новости Беларуси. Детская железная дорогая открывает 62-й сезон. Сколько обучаются школьники, чтобы управлять локомотивом, и какую станцию называют «сердцем» стальной магистрали?
Первые пассажиры «Столичного экспресса» – никто иной, как родители юных железнодорожников. Это традиция. А для новоиспеченных машинистов и проводников – важное испытание.
Родители:
Мы первые пассажиры потому, что вот сын у меня – железнодорожник юный.
Мой сын первый год занимается на детской железной дороге. Ему очень нравится. Будет проходить летнюю практику.
Конечно, замечательно, что у нас дети при деле. Это очень хорошо.
Чтобы стать машинистом, школьники обучаются в кружке 3 года. Для проводника достаточно и одного. В 2017 году азы профессии постигали 450 детей. Теперь настало время практики.
Павел Бондаренко, машинист Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Можно быть дежурным по станции, можно быть машинистом, можно быть помощником машиниста. Можно управлять поездом, можно за ним следить на специальном компьютере, который стоит у нас на этой станции, «Заслоново», а на станции «Пионерской», которую еще называют «сердцем детской железной дороги», находится пульт управления всеми стрелками.
Никита Минченя, начальник станции Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Мне больше интересна профессия дежурный по станции, это очень интересно и познавательно. Можно управлять станцией, движением поездов.
Детской железной дороге уже 62 года, но железнодорожники по-прежнему между собой называют ее ласково – «Малая Белорусская». Ведь многие из них именно отсюда начинали свой профессиональный путь.
Валерий Савич, начальник Детской железной дороги имени К. С. Заслонова:
Каждый год человек 30-40 идет уже по железнодорожным специальностям в профильные учебные заведения.
Ширина колеи и длина пути – два существенных отличия детской железной дороги от взрослой. Маршрут пассажирам предстоит недолгий – всего около четырех километров. Однако только за прошлый сезон юные железнодорожники перевезли более 40 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.