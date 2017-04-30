«Замечательно, что у нас дети при деле». Как юные железнодорожники Минска открыли очередной сезон

Новости Беларуси. Детская железная дорогая открывает 62-й сезон. Сколько обучаются школьники, чтобы управлять локомотивом, и какую станцию называют «сердцем» стальной магистрали?

Первые пассажиры «Столичного экспресса» – никто иной, как родители юных железнодорожников. Это традиция. А для новоиспеченных машинистов и проводников – важное испытание.

Родители:

Мы первые пассажиры потому, что вот сын у меня – железнодорожник юный.

Мой сын первый год занимается на детской железной дороге. Ему очень нравится. Будет проходить летнюю практику.

Конечно, замечательно, что у нас дети при деле. Это очень хорошо.