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ГПК: въезда в Польшу ожидают порядка 1000 грузовых и более 200 легковых автомобилей

08 декабря 2022 10:15
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Новости Беларуси. Ситуация с очередями на границе продолжает оставаться напряженной и, кажется, только усугубляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: въезда в Польшу ожидают порядка 1000 грузовых и более 200 легковых автомобилей-1

Контрольные службы сопредельных стран ЕС, уже очевидно, намеренно затягивают процедуры оформления автотранспорта. Наибольшее его количество фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». За минувшие сутки через него проследовало лишь 30 % грузовиков от установленной нормы. Немногим лучше ситуация в направлении Польши и Латвии.

ГПК: въезда в Польшу ожидают порядка 1000 грузовых и более 200 легковых автомобилей-4

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Несмотря на напряженную ситуацию, контрольные службы Литвы в среднем оформляли 26 фур в час вместо положенных 55. Въезда в Польшу ожидают порядка 1 000 грузовых и более 200 легковых автомобилей. Сопредельные контрольные службы на данном направлении по-прежнему не выполняют нормы пропуска. Например, через польский пункт пропуска «Бобровники» пропущено только 20 % грузового автотранспорта.

ГПК: въезда в Польшу ожидают порядка 1000 грузовых и более 200 легковых автомобилей-7

Власти Европы полностью ушли от соблюдения всевозможных международных норм, правил и договоренностей. От этого страдают лишь потребители и бизнес. Сегодня мы становимся свидетелями того, как на границах и погранпереходах рушатся последние мосты добрососедства.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Валентин Бусько # Фотофакт

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