ГПК: въезда в Польшу ожидают порядка 1000 грузовых и более 200 легковых автомобилей

Новости Беларуси. Ситуация с очередями на границе продолжает оставаться напряженной и, кажется, только усугубляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контрольные службы сопредельных стран ЕС, уже очевидно, намеренно затягивают процедуры оформления автотранспорта. Наибольшее его количество фиксируется перед литовским пунктом пропуска «Мядининкай». За минувшие сутки через него проследовало лишь 30 % грузовиков от установленной нормы. Немногим лучше ситуация в направлении Польши и Латвии.

Валентин Бусько, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Несмотря на напряженную ситуацию, контрольные службы Литвы в среднем оформляли 26 фур в час вместо положенных 55. Въезда в Польшу ожидают порядка 1 000 грузовых и более 200 легковых автомобилей. Сопредельные контрольные службы на данном направлении по-прежнему не выполняют нормы пропуска. Например, через польский пункт пропуска «Бобровники» пропущено только 20 % грузового автотранспорта.